Lions kulüpleri spor şenliği düzenliyor

Mağusa Kale Lions Kulübü, Destemona Lions, Mağusa Ravelin Lions ve İskele Sahil Lions kulüplerinin organize ettiği 7.geleneksel spor şenliği U10 futbol dostluk turnuvası “sosyal sorumluluk projesi” kapsamında yapılacak olan organizasyonlarla ilgili basın toplantısı yapılıyor.

12 Ağustos Cuma (yarın) günü saat 15.00 da GMB Mağusa Gelişim Akademisi toplantı salonunda yapılacak olan basın toplantısına Mağusa Kale Lions Kulübü başkanı Ln. Ayşe Bilgehan, İskele Sahil Lions Kulübü başkanı Ln. Zekiye Kaya, Magusa Raven Lions Kulübü başkanı, Ln.Esin Oza, Mağusa Desdemona Lions Kulübü başkanı Ln. Denise Hüseyinoğluları, organizasyon direktörü Okan Erdoğdu, Lions Kulüplerini temsilcileri yönetim kurulu üyeleri, dostluk turnuvasına katılacak olan takımların antrenör veya idarecileri ve basın mensupları katılacak.

U10 Dostluk Tunuvası

Mağusa Kale Lions başkanı Ln. Ayşe Bilgehan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak olan basın toplantısında programla birlikte 7. geleneksel spor şenliği U10 futbol dostluk turnuva detayları ve kura çekimi de gerçekleştirilerek eşleşmeler belli olacak. “Lions Dünya Gençler Spor etkinliklerini 2017 yılında ülkemizde Gazimağusa’da Futbol Şenliği, Tenis, Streetball branşları ile başlatarak ses getiren organizasyon aralıksız olarak Lions Kulüpleri tarafından organize edilmeye devam ediyor.