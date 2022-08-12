Lions kulüpleri spor şenliği düzenliyor

Mağusa Kale Lions Kulübü tarafından organize edilecek olan Spor şenliği dostluk turnuvası ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Kale Lions Kulübü, Destemona Lions, Mağusa Ravelin Lions ve İskele Sahil Lions kulübü iş birliğinde yedinci kez düzenlenecek olan Spor şenliği dostluk turnuvası ile ilgili detaylı bilgiler GMB Mağusa Gelişim Akademisi toplantı salonunda yapılan basın toplantısında açıklandı.

Sosyal Sorumluluk Projesi

Mağusa Kale Lions Kulübü tarafından düzenlenen Destemona Lions, Mağusa Ravelin Lions ve İskele Sahil Lions kulübü iş birliğinde organize edilecek olan Spor şenliği dostluk turnuvası ile ilgili düzenlenen basın toplantısına Mağusa Kale Lions Kulübü başkanı Ln. Ayşe Bilgehan, İskele Sahil Lions Kulübü başkanı Ln. Zekiye Kaya, Mağusa Ravelin Lions Kulübü başkanı, Ln.Esin Oza, Mağusa Desdemona Lions Kulübü başkanı Ln. Denise Hüseyinoğluları, organizasyon direktörü Okan Erdoğdu, organizasyona katılacak takımların yetkilileri ile basın mensupları katıldı. 7.geleneksel minikler halı saha spor şenliği dostluk turnuvası ile ilgili Mağusa Kale Lions başkanı Ln. Ayşe Bilgehan açılış konuşmasıyla organizasyon hakkında detaylı bir şekilde açıklamalar bulunarak sosyal sorumluluk projesi altında güzel bir organizasyona imza atacaklarını söyleyerek, katılımcılara, destek olan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

U10 Takımları Katılıyor

Spor Şenliği dostluk turnuvası ile ilgili organizasyon direktörü Okan Erdoğdu tarafından teknik toplantıda bilgilendirilerek, geçmiş yıllarda farklı spor branşlardan Streetbol ve Teniz turnuvaları olmayacağını belirterek, U10 minikler turnuvası yapılacağını açıkladı. Mağusa Kale Lions 7.Geleneksel U10 Dostluk turnuvası kura çekimi sonrası eşleşmeler belli oldu. 16 Ağustos Salı akşamı 18:00-20:00 saatleri arasında Gazimağusa Karakol İlkokulu halı sahasında yapılacak 7.geleneksel minikler halı saha Spor Şenliği U10 dostluk turnuvasında Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Mormenekşe, 1461 İskele Trabzon’dan oluşan dört takım yer alıyor. Spor Şenliği U10 Futbol takımımın birbirleriyle yapacağı, tamamen Fair -Play anlayışıyla düzenlenen etkinliğin bir kazananı olmadığı dostluk turnuvası tamamen farklı sporcuların kaynaşması amaçlı, minik sporcular yeteneklerini sergilemem fırsatı bulacağı organizasyonda tüm takımlar şampiyon sloganı ile gerçekleştirileceğine vurgu yaptı. 7.geleneksel Spor Şenliği dostluk turnuvasında karşılaşmaların ardından düzenlenecek ödül töreninde tüm takımlara kupalar ve

katılım belgeleri katkı koyanlara plaketler, Lions Kulüpleri başkanlar ve yöneticiler tarafından verilecek.

Yapılan Organizasyonlar

Mağusa Kale Lions Kulübü, Lions Dünya Gençler Spor etkinliklerini 2017 yılında ülkemizde Gazimağusa’da Futbol Şenliği, Tenis, Streetball branşları ile başlatarak ses getirirken, 2018 yılında minikler halı saha spor şenliğini, geleneksel hale getirilen 4. ve 5.kez düzenlenen spor şenliği dostluk turnuvası, 6.kez Futbol Şenliği ile birlikte yeniden Tenis, Streetball branşları da düzenlenirken, bu yılda (2022) 7.kez Futbol Şenliği düzenleniyor.

7.geleneksel minikler halı saha Spor Şenliği U10 dostluk turnuvası programı şöyle : Program

16 Ağustos Salı

18:00 Mormenekşe-Mağusa Türk Gücü

18:15 1461 İskele Trabzon-Yonpaş Dumlupınar

18:30 Mağusa Türk Gücü-1461 İskele Trabzon

18:45 Yonpaş Dumlupınar-Mormenekşe

19:00 Mormenekşe-1461 İskele Trabzon

19:15 Yonpaş Dumlupınar-Mağusa Türk gücü