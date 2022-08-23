Lions kulüplerinin sanal söyleşisi 5 Eylül’de

Kıbrıs adasının ilk ve tek cyber-Lions Kulübü olan Young Professionals Cyprus Virtual, Türk Lions Vakfı Lions Quest Ekibinin iş birliği ve Kuzey Kıbrıs’taki Lions ve Leo Kulüplerinin ortaklaşa düzenleyeceği, SDÖ – Sosyal Duygusal Öğrenme Yaşam Becerileri Eğitim Programını tanıtım amaçlı sanal bir söyleşi yapıyor..

Cyprus Virtual Lions ev sahipliğinde, Mağusa Kale, Girne Vatan, Girne Özgürada, Lefkoşa Başkent, İskele Sahil, Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation, Mağusa Desdemona, Mağusa Ravelin, Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri ile Lefkoşa Lider ve İskele Sahil Leo Kulüplerinin ortaklaşa düzenleyeceği sanal söyleşi, 5 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlayacak.

Lions Quest Avrupa Koordinatörü PDG Nilgün Niord ve Türk Lions Vakfı Lions Quest eğitmenlerinin sunumların yapılacağı sanal söyleşide, dünya çapında 107 ülkede ve 48 farklı dilde Sosyal Duygusal Öğrenme Programı’nın tanıtımı yapılacak.

Kıbrıs adasında, 1997 yılından günümüze Kıbrıs Rum Kesimindeki Lions Kulüpleri ve Kıbrıs Lions Quest Vakfı’nın Rum Eğitim Bakanlığı’nın onayı ve akreditesiyle ulusal müfredatın bir parçası haline getirdiği Lions Quest, Kıbrıs’ın kuzeyinde ise 2021 yılında programın tüm haklarını elinde tutan Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı’ndan (LCIF) alınan özel izinle ilk kez 300 öğretmene verilen sanal eğitimlerle başladı.

Konuyla ilgili açıklamada, Mart 2021 tarihinde, Mağusa Mesarya ve Nicosia New Generation Lions Kulüplerinin desteği ile LCIF ile Lions Quest konusunu müzakere eden Lions İhtisas Kulüpleri Koordinatörü Fikret Şendil’in, Kıbrıs adasının siyasi sorunlarına ve adanın her iki kesimindeki eğitim sistemine referans vererek yoğun bir görüşme süreci sonunda LCIF Lions Quest Yönetim Kurulunu ikna ederek, programın Kıbrıs’ın kuzeyinde resmi olarak uygulanması iznini almayı başardığı vurgulandı.