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Lionslar Ankara’da

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Lionslar Ankara’da
Lionslar Ankara’da

Girne Ada ,Girne Akdeniz,Girne Özgürada,Güzelyurt Yeşilada ve Lefkosa Merkez Lions Kulüplerinin üyelerinden oluşan 40 kişilik Lions
Kulüpleri kafilesi 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri çerçevesinde Ln.Doç Dr.Süheyla Erbilen başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Mozoleye çelenk koyan Erbilen daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’negeçerek Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.

Erbilen deftere, ” Türk ulusunun senin önderliğinde verdiği bağımsızlık ve çağdaşlaşma mücadelesi bütün mazlum milletlerde olduğu
gibi Kıbrıs Türk Halkının bir kurtuluş umudu olmuştur. Kuzey Kıbrıs Lionsları olarak Atatürk ilke ve devrimlerine olan sadakatinin sonucu olarak huzurunda olduğumuz bugün de senin İstiklal ve Hürriyet benim
karakterimdir sözüne uygun olarak tüm insanların özgürlüğü Yurtta Sulh Cihanda Sulh sözünü hayata geçirerek dünya barışı için çalışmaya ve insanlara hiçbir ayrım gözetmeksizin karşılıksız yardım yapmaya devam edeceğim izin sözünü veriyoruz. ” ifadelerini yazdı.

Lions kulüpleri üyeleri ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nu da ziyaret etti.

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