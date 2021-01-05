  • BIST 1.499
  • Altın 462,718
  • Dolar 7,3773
  • Euro 9,0625
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

Lıonslar Yerel Yönetimlerden Görme Engellilere Uygun Yaşam Koşullarının Sağlanmasını İstedi

» »
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.
Lıonslar Yerel Yönetimlerden Görme Engellilere Uygun Yaşam Koşullarının Sağlanmasını İstedi

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti. Görüşmede görme engellilere uygun yaşam koşullarının sağlanması konusunda istişarede bulunuldu.

Ziyarette Gürler’e Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Başkan Gökhen Tanaydın ve üyeleri de eşlik etti.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Pervin Gürler ziyarette yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl dünyada 7-14 Ocak tarihlerinin “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” olarak anıldığını anımsatarak, görme engellilere uygun yaşam koşullarının sağlanması için yerel yönetimlerle istişare etmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Beyaz Baston hikayesinin 1921 yılında Londra'da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının, dikkat çekmesi için bastonunu beyaza boyayarak dolaşmaya başlamasıyla başladığını anlatan Gürler, görme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırma konusunda Özçınar ile görüş alışverişinde bulundu.

ÖZÇINAR: “SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası”nın çok güzel bir farkındalık olduğunu vurgulayarak, hem Lefkoşa Merkez Lions, hem de Güzelyurt Yeşilada Lions kulüplerinin uygulayıcı çalışmalarının güzel bir iş birliği yarattığını söyledi.

Özçınar, yerel yönetimler olarak, sivil toplum örgütleriyle her türlü iş birliği yapmaya hazır olduklarını ve katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ölümlü kazada 2 ay hükümsüz tutukluluk!05 Ocak 2021 Salı 14:33
  • FBI’ın İhbar Ettiği Suriyeli Terör Şüphelisi Limasol’da Tutuklandı05 Ocak 2021 Salı 14:31
  • Lefkoşa'da kadına şiddet!05 Ocak 2021 Salı 14:22
  • Lıonslar Yerel Yönetimlerden Görme Engellilere Uygun Yaşam Koşullarının Sağlanmasını İstedi05 Ocak 2021 Salı 14:14
  • Özyiğit Zamları Eleştirdi05 Ocak 2021 Salı 14:11
  • Üniversite Rektörleri İle Değerlendirme Toplantısı Yapılacak05 Ocak 2021 Salı 14:07
  • Amcaoğlu: Sınav Takviminde Değişiklik Yok!Kolej Ve Uluslararası Sınavlar Yapılacak05 Ocak 2021 Salı 13:00
  • Şahali: "Özel sektör çalışanlarını da korumalıyız"05 Ocak 2021 Salı 12:55
  • Güzelyurt Belediyesi: Özçınar Sivil Toplum Örgütleriyle Her Türlü İşbirliğine Hazırız05 Ocak 2021 Salı 12:53
  • Harmancı: TDP Genel Başkanlığına aday değilim..05 Ocak 2021 Salı 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti