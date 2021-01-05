Lıonslar Yerel Yönetimlerden Görme Engellilere Uygun Yaşam Koşullarının Sağlanmasını İstedi

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti. Görüşmede görme engellilere uygun yaşam koşullarının sağlanması konusunda istişarede bulunuldu.

Ziyarette Gürler’e Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Başkan Gökhen Tanaydın ve üyeleri de eşlik etti.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Pervin Gürler ziyarette yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl dünyada 7-14 Ocak tarihlerinin “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” olarak anıldığını anımsatarak, görme engellilere uygun yaşam koşullarının sağlanması için yerel yönetimlerle istişare etmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Beyaz Baston hikayesinin 1921 yılında Londra'da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının, dikkat çekmesi için bastonunu beyaza boyayarak dolaşmaya başlamasıyla başladığını anlatan Gürler, görme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırma konusunda Özçınar ile görüş alışverişinde bulundu.

ÖZÇINAR: “SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası”nın çok güzel bir farkındalık olduğunu vurgulayarak, hem Lefkoşa Merkez Lions, hem de Güzelyurt Yeşilada Lions kulüplerinin uygulayıcı çalışmalarının güzel bir iş birliği yarattığını söyledi.

Özçınar, yerel yönetimler olarak, sivil toplum örgütleriyle her türlü iş birliği yapmaya hazır olduklarını ve katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti.