Lionslardan Çocuk Onkolojisi Ve Hematoloji Bölümlerine Bağış

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı ve LCIF aracılığıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Servisi Çocuk Onkolojisi ve Hematoloji bölümlerine bağışta bulunuldu.

Kulübün girişimiyle acil müdahale odası donatıldı, hasta başı ayaklı monitör alındı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Hematoloji Bölümü’nde düzenlenen bağış törenine, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başhekim Dr. Adil Özyılkan, Hematoloji Uzmanı Dr. Dilek Yaman, Dr. Ayşe Erenel, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü üyeleri ve bağışçı Just Ltd. direktörü Ayşe Çalı katıldı.

Törende, sponsorlara ve bağışların gerçekleşmesine katkı koyan herkese plaket ve teşekkür belgesi verildi.

GÜRLER

Törende ilk konuşmayı, Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı Koordinatörü Pervin Gürler yaptı.

LCIF Lions Clubs International Foundation’ın Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı olduğunu dile getiren Gürler, vakfın çeşitli ülkelerden büyük hizmetler karşılığı para yardımı yaptığını söyledi.

“Biz de bugün hastanemize yapacağımız yüklü hizmetin yaklaşık 11 bin 650 dolarlık bir hizmetin karşılığında uluslararası vakıftan 10 bin dolar talep edeceğiz. Biz yerel görevi yaptık, uluslararasından da kendine düşen görevi yapmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullanan Gürler, ülkeye para kazandırarak hizmetlere devam etme temennisinde bulundu.

Hematoloji odasının donanımını sağlayan Lüleburgazlı rahmetli Dündar Durukan’ın eşi Nesrin Durukan tarafından donatıldığını söyleyen Gürler, Dündar Durukan’ın KKTC sevdalısı olduğunu bildiğini kaydederek, “Dündar Durukan’ın ruhu şad olsun. Çok sevgili eşine de teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.

YAZMAN

Hematoloji bölümü sorumlusu Dr. Dilek Yazman konuşmasında, bu gibi bağışların toplumun gelişmesi için büyük yarar sağladığını kaydetti.

Bağışların çok heyecan ve mutluluk verici olduğunu dile getiren Yazman, bağış yapılmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

ERENEL

Çocuk Onkoloji Bölümü sorumlusu Dr. Ayşe Erenel, bölümlerine yapılan anlamlı bağıştan dolayı teşekkür etti.

Lions ailesinin desteğini Çocuk Onkoloji ve Hematoloji alanında her zaman gördüklerini dile getiren Erenel, bugün yapılan son derece önemli bağışın çocukların tedavi ve takip sürecine çok olumlu katkı sağlayacağını ve kendilerine destek olacak araç ve gereçler olduğunu belirtti.

Erenel, bu sürece katkı ve aracı olan Lions Kulübü’ne ve gönlü zengin bağışçılara da teşekkür etti.

ÖZYILKAN

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan da, hastanenin 1978 yılından beri Kıbrıs Türk toplumuna hizmet ettiğini, birçok zorlu günlerden geçtiğini söyledi ve her zorlu süreçten de güçlü çıkmasını bildiklerini kaydetti.

Son yıllarda yaşanan yangın ve pandemi olaylarının ardından aldıkları destekle daha güçlü çıktıklarını dile getiren Özyılkan, yardımlar sayesinde daha güçlü olduklarını belirtti ve katkı koyan herkese teşekkür ederek yardımların devamını diledi.

GÜNEŞ

Lefkoşa Lions Kulübü Başkanı Kibriye Güneş, bugünkü ve bugünden sonra yapacakları hizmetleri hiçbir menfaat gözetmeden yaptıklarını, kulübe destek veren ve aracı olan sponsorlar ve üyeleriyle birlikte bu destekleri yapmaya devam edeceklerini kaydetti.



“Peygamberin söylediği gibi insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” sözünü paylaşan Güneş, Lions Kulübü olarak Lions’un felsefesi olan karşılıksız hizmet felsefesiyle çocuklara ve hastalara nasıl faydalı olabilecekleri ve devlete nasıl katkıda bulunabilecekleri düşüncesiyle bugün böyle hayırlı bir işe aracı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi Çocuk Onkolojisi ve Hematoloji bölümlerine yapacakları bağışların teslimini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Güneş, bağışçılara ve destekçilerine teşekkür etti.



ÇALI

Just Ltd direktörü Ayşe Çalı da konuşmasında, Kıbrıs’ta doğmadığını fakat kendini hep Kıbrıslı hissettiğini söyleyerek, çocukluğunun ve okul hayatının bu ülkede geçtiğini ve küçüklüğünden beri hep yardım etme duygusu taşıdığını kaydetti.

Bir gazi kızı olduğunu söyleyen Çalı, sürekli hayır kurumlarına yardım ederek yetiştiğini ve bunu yapmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, “İnsanların bu tür yardımları yapması için zengin olmaları gerek değildir. Gönlünüz zengin olunca Allah o hizmeti verebilmek için o kapıları o kadar güzel açıyor ki… Ben bunları hep yaşadım, yaşıyorum da. Umarım Allah bana sağlık sıhhat verir. Ben de bu tarz yardımları yapmaya devam ederim.” şeklinde konuştu.

KURAN

Lions Kulüplerinin bağlı olduğu Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran da konuşmasında, Lionsların ihtiyaç duyulan her alana yardım etmeye çalışan gönüllüler ordusu olduklarını kaydetti.

Sağlığın kendileri için en temel hizmet alanlarından biri olduğunu söyleyen Kuran, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nün başlatmış olduğu iki aşamalı projenin birinci aşamasının tamamlanmış olmasını görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

En büyük temennisinin projenin ikinci bacağı olan diğer röntgen cihazının da onaylanıp en kısa sürede teslim etmek olduğunu söyleyen Kuran, projenin gerçekleşmesine katkı koyan herkese şükranlarını sundu.

Bu türdeki aktivitelerde Bakanlığın kendilerine destek olmasının ve topluma duyurmada aracı olan basın mensuplarına teşekkür eden Kuran, “Hizmet hedefimiz, sevgi rehberimiz” olsun diyerek yol çıktıkları bu dönemde herkese sağlıklı günler diledi.

PİLLİ



Sağlık Bakanı Ali Pilli ise konuşmasında, Lions ailesine, sponsorlara ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

1985 yılında mesleğe atıldığı günden beri Lions Kulüpleri’nin sağlığa büyük katkılar vermekte olduğunu dile getiren Pilli, bu katkıların artmaya devam ettiğini söyledi.

Bugünlerde toplumsal dayanışmanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Pilli, Covid-19’un ülke ekonomilerine ve sağlık sisteminde büyük sıkıntılar yarattığını söyleyerek, sivil toplum örgütlerinin sağlığa yaptığı bu tür bağışların sağlık için çok önemli olduğunu belirtti.

Sağlığa yapılan her katkının insana yapılan katkı olduğunu dile getiren Pilli, bu katkıların kutsal olduğunu söyledi.

Hastanedeki büyük yangının arkasından Covid-19 salgınının başladığını hatırlatan Bakan Pilli, 1974 yılındaki ruh ve toplumsal dayanışma göstererek bugünlere gelindiğini kaydetti.

Sağlıkta sıkıntılar olduğunu fakat 2022 yılında sağlıkta tüm sorunları ve sistemin yerleşmesi için büyük özveri göstereceklerini kaydeden Pilli, hükümet ve bakanlık olarak sağlıkta en iyi hizmet vermeye çalışacaklarını ve bunu da başaracaklarına inancının tam olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli Lions ailesinin bütün sivil toplum örgütlerine örnek olduğunu belirterek bağış için herkese teşekkür etti.