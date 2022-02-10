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Lionslardan Yaşlılara Gıda Yardımı

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Lions Kulüpleri Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi Ve Özok Yurdunda Kalan Yaşlılara Gıda Yardımında Bulundu
Lionslardan Yaşlılara Gıda Yardımı

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonuna üye Lions Kulüpleri bugün, saat 11.00 de Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezini, saat 12.30 da da Özok Yurdunda kalan yaşlıları ziyaret etti.

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Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Açlık Komitesinin organizasyonu ile yapılan ziyaretler sırasında Federasyona üye tüm Lions Kulüplerinin katkısı ile toplanan gıda maddeleri Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi yöneticileri ile Özok Yurdu Yöneticilerine teslim edildi.


Gıda malzemelerinin teslimi sırasında Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ln. Duygu Adahan Kuran şunları söyledi: Toplumumuzun yaşadığı zor süreçlerde biz lionlar nerde ihtiyaç varsa orada olan gönüllüleriz. Geçmişini bilmeyen geleceğe sahip olamaz diyerek bugün Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinde kalan büyüklerimize destek olmak ve onlara sevgi saygı ve şükranlarımızı sunmak için geldik. Büyüklerimizi ziyaret etmekten ve kulüplerimizin el birliği ile onların ihtiyaçlarına katkı koymak için topladığı gıda maddelerini onların hizmetine sunmaktan mutluyuz.

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