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Liraya yüz veren yok: Üç haftada 8.23 milyar dolar alındı

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Yurt içi yerleşiklerin dolara ilgisi 22 Mart’la biten haftada da hız kesmeden devam etti. Vatandaşlar ve şirketler martın ilk üç haftasında 8.23 milyar dolar aldı.
Liraya yüz veren yok: Üç haftada 8.23 milyar dolar alındı

Ekonomi yönetiminin kurdaki yükselişi yurt dışındaki işlemcilerin spekülasyonlarına yormasına rağmen, veriler yurt içinde de vatandaşların liradan kaçmaya devam ettiğini gösterdi.

Merkez Bankası (MB) tarafından bugün yayınlanan haftalık bilgilere göre döviz mevduatları sadece son haftada 3.5 milyar dolar artarak 179.2 milyar dolara yükseldi. Vatandaşların ve şirketlerin döviz mevduatları 1 Mart ile biten haftada 170.97 milyar dolara yükselmişti.

MB yurt dışında liranın açığa satışını sınırlamak ve kurdaki yükselişi yavaşlatmak için bir takım sıkılaştırıcı adımlar atmış ve piyasadaki TL likiditesine etki edecek kararlar aldı.

Geçtiğimiz hafta döviz repo ihalelerini durduran merkez bankası swap işlemlerde bankaların öz kaynaklarının yüzde 10’luk limitini önce yüzde 20’ye son olarak bugün de yüzde 30’a yükseltti.

Bu adımlarla 5.31 düzeyine kadar gerileyen dolar/TL, bankaların swap işlem limitinin yüzde 30’a yükseltilmesiyle tekrar güçlendi ve liranın dolar karşısında yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetmesiyle tekrar 5.62’yi test etti. Dolar saat 16:53 itibariyle 5.54 liradan işlem görüyor.

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