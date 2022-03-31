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Lirik Şiir Grubu, dün akşam Lefke’de sahne aldı

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Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdüren Lirik Şiir Grubu, 10’uncu yıl yurt içi turnesi kapsamında dün akşam Lefke’de sahne aldı. 
Lirik Şiir Grubu, dün akşam Lefke’de sahne aldı

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdüren Lirik Şiir Grubu, 10’uncu yıl yurt içi turnesi kapsamında dün akşam Lefke’de sahne aldı. 

Lirik Şiir Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Telsim ana sponsorluğunda çıkılan turne kapsamında Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, şair Neşe Yaşın ve öykücü, şair Mehmet Kansu’nun konuşmacı olarak katıldığı bir de söyleşi düzenlendi.
Söyleşide Fikret Demirağ’ın edebi kişiliği konuşuldu. 

Söyleşinin ardından sahne alan Lirik Şiir Grubu, Kıbrıslı şairlerin şiirlerini ve bestecilerin bestelerini seslendirdi. 

Yıltan Taşçı, Serkan Soyalan, Merter Refikoğlu ve Şehbal Hamzaoğulları’ndan oluşan Lirik Şiir Grubu, gecede Fikret Demirağ şiirleri de seslendirdi.

Kemal Taşçı’nın piyanosuyla eşlik ettiği Lirik Şiir Grubu’na konuk okuyucu olarak Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve konuk müzisyen olarak Serdar Kavaz da eşlik etti.

Lirik Şiir Grubu üyeleri dinleti sonrasında Fikret Demirağ Şiir Odası’nı da ziyaret ederek, yetkililerle bir araya geldi. 

10’uncu yıl turne programı kapsamında Lirik Şiir Grubu’nun nisan ayındaki durağı Gazimağusa olacak. 

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