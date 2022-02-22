Lirik Şiir Grubu, Karakum’da sahne alacak

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10’uncu yıl yurtiçi turnesi kapsamında 23 Şubat Çarşamba (yarın) akşamı Karakum’da Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Kongre Salonu’nda şiirseverlerle buluşacak.

“Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” adıyla düzenlenecek ve Osman Türkay’a atfedilecek etkinliğin açılışında “Osman Türkay’ın Edebiyatımızdaki Yeri” başlıklı bir de söyleşi gerçekleşecek. Lirik Şiir Grubu üyesi Serkan Soyalan’ın moderatörlüğünde, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi akademik kadrosunda bulunan Prof. Dr. Şevket Öznur’un konuşmacı olacağı söyleşinin ardından, şiirler okunacak.

Yıltan Taşçı, Şehbal Hamzaoğulları, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan Kıbrıslı Türk şairlerin şiirlerini ve bestecilerin bestelerini seslendirecek olan Lirik Şiir Grubu’na, konuk okuyucu olarak Derman Atik, piyanosuyla da Kemal Taşçı eşlik edecek.