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Lirik Şiir Grubu Ülke İçi Turneye Çıkıyor

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Lirik Şiir Grubu Ülke İçi Turneye Çıkıyor
Lirik Şiir Grubu Ülke İçi Turneye Çıkıyor

 Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyet gösteren Lirik Şiir Grubu, yurt içi turneye çıkıyor. Grup, ilk gösterisini yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde düzenliyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, Telsim ana sponsorluğunda “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” adıyla yer alacak turnede Kıbrıslı Türk şairlerin şiirleri ve Kıbrıslı Türk bestecilerin eserleri seslendirilecek.

İlk gösteri yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20:00’da başlayacak. Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu, ilk etkinliğini  Neriman Cahit’e atfedecek. Neriman Cahit’in de şiirlerinin seslendirileceği etkinlikte, “Neriman Cahit’in Edebiyatımızdaki Yeri” başlığıyla bir de söyleşi gerçekleştirilecek. 

Öğretmen, öykücü ve şair Mehmet Kansu’nun konuşmacı olarak yer alacağı söyleşinin yanında, Lirik Şiir Grubu’na konuk okuyucu olarak Oya Kutsal, piyanosuyla da Kemal Taşçı eşlik edecek.

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