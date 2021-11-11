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Lirik Şiir Grubu’ndan “Karanlıktan Aydınlığa Şiirler-Şarkılar”

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Lirik Şiir Grubu, 16 Kasım Salı akşamı “Karanlıktan Aydınlığa Şiirler-Şarkılar” dinletisi düzenliyor.
Lirik Şiir Grubu’ndan “Karanlıktan Aydınlığa Şiirler-Şarkılar”

 

            Pandemi sürecinde online konserlerle dinleyicileri ile buluşan Lirik Şiir Grubu’nun 16 Kasım Salı akşamı düzenleyeceği dinletisi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20:00’de başlayacak.

            Aşk, yaşam, kimlik ve barış temalı şiirlerin okunacağı dinletide, Yıltan Taşçı, Acar Akalın, Ahmet Okan ve Mustafa Tozakı’nın besteleri de seslendirilecek.

            Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun açıkladığı pandemi kurallarına uygun bir şekilde organize edilen dinleti, halka açık ve ücretsiz olacak. 

            Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’na, piyanosu ile Kemal Taşçı da eşlik edecek. Etkinlik, sosyal medya üzerinden de canlı yayınlanacak.

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