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Lisans işlemlerine dikkat çekildi

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2024-2025 futbol sezonu lisans döneminin başlamasının ardından lisans işlemleri ile alakalı alınan kararı duyurdu.
Lisans işlemlerine dikkat çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2024-2025 futbol sezonu lisans döneminin başlamasının ardından lisans işlemleri ile alakalı alınan kararı duyurdu.

Alınan karar şöyle;

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) bağlı tüm liglerde 2024-2025 sezonunda bu tarihten itibaren (11.07.2024) yapılacak tüm Filiz (Yeni) Lisans, 3 Yıl Oynamayan, Serbest Transfer, Geçici (Kiralık) Transfer, Bonservisli Transfer ve Geri Dönüş Transfer işlemlerinde Lisans İşlem Formu’nun doldurulması zorunlu olup, ilgili Lisans İşlem Formu’nun en alt kısmındaki TASDİK bölümü, tasdik memuru veya muhtar tarafından tasdik edilmediği (18 yaş altındakiler için veli onay formu da tasdiklenecektir) sürece tarafımıza verilen evraklar kabul edilmeyecektir.

Ayrıca 2024-2025 sezonu itibariyle gerçekleştirilecek tüm Geçici (Kiralık) Transfer ve Bonservisli Transfer işlemlerinin KTFF tarafından daha önce açıklanan maktu bonservis formlarında olması gerektiğini hatırlatır, kulüplerin kendi başlıklı kağıtlarında verilen Geçici (Kiralık) Transfer ve Bonservisli Transfer belgelerinin kabul edilmeyeceğini bildiririm. Tüm kulüplerimizin işlemlerini bu doğrultuda yapmaları önemle rica olunur.”

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