Lise dersleri BRT2’de

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı dünya üzerinde yaşanan pandemik durum neticesinde okulların eğitime ara verme zorunluluğu sebebiyle oluşan ders kayıplarının giderilmesi için ,BRTK ile işbirliği içerisinde hareket ederek, Türkiye’de TRT EBA TV üzerinden başlayan uzaktan eğitim projesinin bir bacağı olan Lise yayınlarının, BRT 2 kanalından da yayınlanmasına karar vermiştir.

Bu yayınlar saat 8.00’de başlayacaktır. Bu kapsamda, KKTC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı genel liselerde öğrenim gören 9. , 10., 11. ve 12. Sınıf öğrenciler bu yayınları takip edebileceklerdir.