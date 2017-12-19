Lise Öğrencileri DAÜ’de atölye çalışmalarına katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği “Atölye Çalışmaları” başladı.

Ülke genelindeki liselerden 1800’ü aşkın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı Atölye Çalışmaları, 18 Aralık 2017 Pazartesi günü, 09:30 – 13:00 saatleri arasında, DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde yapılmaya başlandı.

Atölye Çalışmaları’nın ilk gününe Lefkoşa bölgesi okullarından Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Türk Maarif Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Levent Koleji, TED Koleji, Haspolat Meslek Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ile Gazimağusa bölgesi okullarından Gazimağusa Meslek Lisesi ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri katıldı. Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması yaptılar.

Atölye çalışmaları Güzelyurt, Girne ve Lefke Bölgesi okullarından Lapta Yavuzlar Lisesi, Anafartalar Lisesi, 19 Mayıs TMK, Güzelyurt TMK, Kurtuluş Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Lefke Gazi Lisesi; Gazimağusa, İskele ve Karpaz Bölgesi okullarından Gazimağusa TMK, Namık Kemal Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Doğa Koleji, Polatpaşa Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Erenköy Lisesi ve Karpaz Meslek Lisesi öğrecileri ile Lefkoşa bölgesi okullarından Değirmenlik Lisesi öğrencilerinin katılımları ile devam edecek.

39 farklı konuda gerçekleştirilecek olan Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin varolan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Konular arasında Makine Tesviye Atölyesi, CNC Tezgahında Parça İşleme, Elektrikli Araba İmalatı Labaratuvarında Uygulama, 3 Faz Sistemleri Uygulamaları, Robotlu Üretim ve Bir Optimizasyon Uygulaması, Zeminlerin Sıkılaştırılması (kamksiyon) Deneyleri, Alice 3.0 ile Oyun Programlama, Kıbrıs Sorunu, Ekonomi, Fizik Bölümü-Mekanik Enerji Prensiplerinin değişiminin anlaşılması-Roller Coaster, Kimya Bölümü-Acid-Base Titration, Reklam Çevirileri ve Yerelleştirme Atölye Çalışmaları- Onuncu Beyaz Perde Günleri; Görsel İşitsel Çeviri Atölyesi, Bilişsel Psikoloji, Polimeraz Zincir Reaksiyon, Hukuk Eğitimi, Kent Peyzajı, Mimarlık Güneş Kırıcısı Tasarımı, Yaşam Mekanları, Çağdaş Yapı Sistemleri, Mobilyanı Yap, Sanal Mekanda Çekim, Sosyal Medya Fotoğrafçılığı, Reklam Mutfağı ve Markalarla Dans, Farkındalık Etkinliği (Yaşam Gerçekleri ve Özel Eğitim), Üniversite Diploma ve Ötesi- Çoklu Zeka ve Kariyer Seçimi, Yaratıcı Düşünme ve Estetik Etkinliği, Kendi Videomu Çekiyorum (Video Geliştirme), Beden Müziği veya Öğrenci Konseri, Vücut Ağırlığı Denetimine Yönelik Değerlendirme, Sağlıklı Beslenmede Pişirme Koşulları ve Sakıncalı Yöntemler, Kassal Kuvvet ve Denge Değerlendirmesi, Temel İlk Yardım Uygulaması, İlaç Sentezi ve Analizi, Klinik Uygulamalara Giriş: Kardiyopulmoner Resüsitasyon (kalp masajı) Önemi ve Uygulamalı Eğitimi, Tıpta Biyokimyasal Analizlerin Önemi ve Uygulamalı Örneği (kan ve idrar tahlili), Mutfak Atölye Çalışması, Sosyal Medya ve Güvenlik, 3 D Autocad ile Küçük Proje Uygulaması, Animasyon Teknikleri ve Uygulaları yer almaktadır.



Öğrenciler ve Öğretmenler Ne Dedi?

Sude ÇOBAN – Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

Şu ana kadar gezdiğimiz üniversite kampüsleri arasında en iyisi DAÜ’nün kampüsü. Oldukça güzel ve büyük. İlk defa atölye çalışmalarına katılıyorum. Her şey çok düzenli gözüküyor. DAÜ’de Makine Mühendisliği okumak istiyorum.

Sevgi BAŞAR – Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ’deki ortam çok güzel. Mezun olduktan sonra Bestecilik ya da Şan okumayı planlıyorum. Atölye çalışmaları çok öğretici ve eğlenceli geçti.

Tuğba NUR – Gazimağusa Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ kampüsünü çok beğendim. Ortam oldukça güzel. Üniversitede Çocuk Gelişimi okumak istiyorum. Atölye çalışmaları çok keyifliydi.

Doğuş KONAÇ – Lefkoşa Türk Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ oldukça büyük ve güzel bir üniversite. Kampüsü çok beğendim. Mezun olduğumda Eczacılık Fakültesi’nde okumak istiyorum. Atölye çalışmaları kapsamında gezmiş olduğumuz laboratuvarlar oldukça güzeldi. Umarım mezun olduğumda burada okuma imkanı bulurum.

Hasan DAĞMAN – Lefkoşa Türk Maarif Koleji Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ’deki ortam çok güzel. Çalışanlar çok sıcakkanlı insanlar. Bir üniversitede olması gereken her şey var. Mezun olduktan sonra Bilgisayar Mühendisliği okumayı planlıyorum. DAÜ de mutlaka tercihlerim arasında olacak.

Aylin AKTAY – Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Sınıf Öğretmeni

DAÜ’de çok güzel karşılandık. Organizasyon mükemmel olmuş. Müzik Bölümü’nde de bizimle çok iyi ilgilendiler. Söz konusu atölye çalışmalarının öğrenciler açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum.