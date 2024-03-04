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Lise öğrencileri mülke tecavüz, kasti hasar ve sirkat suçlarından tutuklandılar...

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Lefkoşa’da meydana gelen mülke tecavüz, kasti hasar ve sirkat suçlarından tutuklanan lise öğrencileri G.P.(E-17 Rusya), M.R.(E-17 Rusya), A.S. (E-17 Rusya) ve A.S. (E-17 İran),ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Lise öğrencileri mülke tecavüz, kasti hasar ve sirkat suçlarından tutuklandılar...

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2023 yılı Eylül ayı içerisinde Lefkoşa’da, Küçük Esnaf ve Zanaatkârlar bölgesinde, S.Ç.’ye ait (E- etrafı tellerle çevrili arazinin güney kısmından suç işlemek kastıyla arazi içerisine girip mülke tecavüz eden zanlıların toplam bir milyon 400 bin TL değerindeki muhtelif markalardaki arabalara ait parçaları sirkat edip, yine araçların üzerinde monteli bulunan muhtelif kabloları tasarruflarındaki kesici aletlerle kasten ve kanunsuz olarak keserek 140 bin TL hasara uğrattıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 1 Mart 2024 tarihinde yine aynı yerde kablo keserken, adli şube ekipleri tarafından suçüstü yakalandıklarını açıkladı.

Polis, P.G.’nin evinde yapılan aramada kablo, Mercedes marka araçlara ait parçalar bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlılardan P.G. ile M.R.’nin gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.

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