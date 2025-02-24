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Lise Öğrencileri “Suyun Değeri” İçin Tasarım Yapacak!

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Yakın Doğu Üniversitesi’nden Dünya Su Günü Afiş Yarışması: Gençler “Su” İçin Yarışıyor
Lise Öğrencileri “Suyun Değeri” İçin Tasarım Yapacak!

Lise öğrencileri “Su” için tasarlayacak!

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında düzenlediği “Dünya Su Günü Afiş Yarışması”na başvurular devam ediyor. “Suyun Değeri ve Geleceğimiz” temasıyla gerçekleştirilecek olan liseler arası yarışmada, gençlerin suyun önemine dair farkındalık kazanması ve bu bilinci yaratıcı tasarımlar yoluyla topluma aktarması hedefleniyor.

Dereceye girenler ödüllendirilecek!

Katılımcıların A3 (29,7 x 42 cm) boyutlarında afiş tasarımları hazırlayacağı yarışmada, dereceye girenler öğrenciler ödüllendirilecek. Jüri tarafından değerlendirilecek eserler arasından; birincilik ödülü 7000 TL, ikincilik ödülü 5000 TL ve üçüncülük ödülü ise 3000 TL ödül alacak.

Son başvuru 12 Mart Cuma!

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 12 Mart Çarşamba gününe kadar Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanlığı aracılığıyla yapabilecek. Dereceye giren öğrenciler, 21 Mart Cuma günü Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında açıklanacak.

Prof. Dr. Fevzi Kasap: “Gençlerimizin çevresel sorunlara duyarlılığını artırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz yarışmaya tüm lise öğrencilerini davet ediyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, suyun hayatın devamlılığı için en temel unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak, gençlerin bu bilinçle yaratıcı çalışmalar üretmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. “Dünya genelinde su kaynaklarının azalması ve temiz suya erişim konusundaki endişeler giderek artıyor. Bu yarışma, lise öğrencilerinin sanatsal yeteneklerini kullanarak suyun değeri hakkında farkındalık yaratmalarını sağlamak açısından önemli bir fırsat sunuyor” ifadelerini kullanan Prof Dr. Kasap, “Gençlerimizin çevresel sorunlara duyarlılığını artırmak ve topluma ilham vermek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu organizasyona tüm lise öğrencilerini davet ediyoruz” dedi.

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