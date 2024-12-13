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Lise öğrencilerimizden ortak projeler

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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü, Gençlik Federasyonu işbirliğinde ‘Lise Öğrenci Konseyleri Buluşması’ düzenlendi.
Lise öğrencilerimizden ortak projeler

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bakanlık bürokratlarının da katıldığı etkinliğe yaklaşık 200’e yakın lise öğrencisi katıldı.

Etkinlikte Gençlik Federasyonu Başkanı Mustafa Bilgehan, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ile Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu birer konuşma gerçekleştirdiler.

Özbilgehan

Gençlik Federasyonu Başkanı Mustafa Özbilgehan etkinlikte yaptığı konuşmada böyle bir organizasyonun içinde olmaktan mutluluk duyduğunu bu nedenle Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç’a ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’na teşekkürlerini sundu.

10 yıl önce böylesi bir projeyi hayata geçirme düşüncesi olduğunu fakat o dönemin Gençlik Bakanlığı konuyu gündemine almadığını anlatan Özbilgehan, 10 yıl sonra hayellerini gerçekleştirdiğini anlattı.

Aktunç

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre MüsteşarıSerhan Aktunç ise yaptığı konuşmada gençlerin her alanda kendilerini kanıtlamaları için onlara fısrat verilmesi düşüncesinde olduğunu ifade etti.

Daha önce farklı etkinlikleri gençler ile birlikte hayata geçirdiklerini dile getiren Aktunç, yeni projeleri de onlarla yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Gençlerin düşüncelerini her zaman ifade edebilmesi ve özgürce görüşlerini dile getirebilmesi için onlara yardımcı olacaklarını da anlatan Aktunç, olumsuzluğa kapılmadan tüm gençlerin ülkelerine sıkı sıkıya sarılmalarını istedi.

Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yaptığı konuşmada gençlere verdikleri önemden bahsederek başladı.

Ataoğlu, çevre konusunda okullarda çevre eğitimi dersini başlattıklarını ve gençlerin çevreye olan duyarlılığını artırma hedefi ile çalıştıklarını söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKSOY’a bağlı ülkelerde gençleri ön plana çıkararak farklı farklı ülkelerde gençler buluşmasına destek verdiklerini belirtti.

Gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için eldeki imkanları seferber ettiklerini anlatan Ataoğlu, gençlerin her platforumda kendini göstermesi için desteklerinin süreceğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Gençlik Dairesi öncülüğünde İzcilik Federasyonunun kurulmasına da öncülük ettiklerini dile getiren Ataoğlu, gençlerin kendi kendine yetebilme becerilerini göstermeleri için izciliğin kişisel gelişimlerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile de işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyleyen Ataoğlu, ortak yapılan bir çok proje olduğunu ve her projeye gençleri de dahil ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrenciler farklı farklı gruplara ayrılarak, birlikte çalışıp bir sivil toplum projesi tasarladılar.

Projelerinizin temasını kendileri seçen öğrenciler sanattan spora, engelli haklarından, çevreye farklı farklı konuları ele aldılar.

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