Lise Öğrencilerinden ONLINE sınav talebi! Sağlığımızın riske atılmasını istemiyoruz.

İşte açıklama;

Bizler lise öğrencileri olarak;

Sağlığımızın riske atılmasını istemiyoruz.

Son 1 senedir pandemi koşulları dolayısı ile alınan kararların hepsine uyum sağlamak için çabaladık. Fakat Aralık ayında vakalar artışa geçti diye okulları kapatanların, bugün vaka sayısı Aralık ayındaki vaka sayısının 4 katıyken bizi okula gönderip sağlımızı riske atmalarını istemiyoruz.

Bakanlığımızın ölçme ve değerlendirme noktasındaki kaygılarını, bu dönem alacağımız notların okul derecemizi ve dolayısı ile üniversite tercihlerimizi etkileyeceğini anlıyoruz. Bizim de kaygılarımızın anlaşılmasını, fikirlerimize değer verilmesini istiyoruz.

Ne kendimizin, ne de ailelerimizin sağlığının riske atılmasına göz yummamız beklenemez.

Doğru ölçme değerlendirme için elimizden geleni yapmaya hazırız fakat yüz yüze sınavların böyle bir dönemde ne kadar risk barındırdığının farkındayız.

Farklı yerlerden, farklı çevrelerden kişilerin, kendisini ve ailesini korumak amacıyla dışarıya bile çıkmayan kişilerle aynı ortamda bulunması aylardır hastalıktan kaçan insanların emeklerini hiçe saymaktır.

Gerekli önlemlerin alacağını iddia ediyorlar, sınıflarda her türlü önlem alınacak diyorlar peki bizi okullarımza taşıyan otobüslerde bu önlemler alınabilecek mi? Onlarca genç her gün farklı kişilerle dakikalarca aynı havayı solumak zorunda kalacak. Peki olumsuz bir durumda bunun vebalini kim ödeyecek?

Online öğretim yapıyorsak, online ölçme değerlendirme de yapabileceğimize inanıyoruz.

Tüm yetkililerden ricamızdır;

Yarın bir arkadaşımızın bile hasta olmasına göz yummamız söz konusu dahi olamaz.

Öğrencilerin sesine artık kulak verin!

#ÖnceSağlık

#YüzYüzeSınavİstemiyoruz