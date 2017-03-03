Lise öğrencisi 200 kişinin tecavüzüne uğradı

Aydın'da 17 yaşındaki lise öğrencisi S.K, 3 yıl boyunca 200 kişinin tecavüzüne maruz kaldı. 6 kişi tutuklandı.

EHA'nın haberine göre

Aydın'da lise öğrencisi 17 yaşındaki S.K.'nın üç yıl boyunca 200 kişinin tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı.

Sercan S, sevgilisinin kardeşi S.K.'ya 2014 yılında köpek verme bahanesiyle götürdüğü evinde tecavüz etti. S.K.'nın çıplak görüntülerini çeken Serkan S, üç yıl boyunca tehdit ettiği lise öğrencisini para karşılığı 200 kişiyle birlikte olmaya zorladı.

Geçen hafta karın ve bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede S.K.'nın dört aylık hamile olduğu belirlendi. Polis soruşturma başlatırken S.K'nın ifadesinde isimlerini verip şikayetçi olduğu Sercan S, Onur Y, Nail K, Oğuzhan Ö, Mehmet C. ve Çağlar D. yakalandı.

S.K, ifadesinde görüntüler üzerinden tehdit edilerek tecavüz edildiğini anlatırken, 200'e yakın kişiden şikayetçi olduğunu söyledi.