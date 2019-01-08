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Lise öğrencisi, gitar kutusu içinde getirdiği silahla öğretmeni vurdu

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
Lise öğrencisi, gitar kutusu içinde getirdiği silahla öğretmeni vurdu

Afyonkarahisar'da lise ikinci sınıf öğrencisi, tartıştığı öğretmenini, gitar kutusu içinde okula getirdiği tabancayla bacaklarından yaraladı.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki  Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji'nde okuyan lise ikinci sınıf öğrencisi M.A,  okulda öğretmeni Cengizhan Özlü ile henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, devamsızlığı olduğu öğrenilen M.A. gitar  kutusu içinde okula getirdiği tabancayla, öğretmeni Özlü'nün bacaklarına ateş  etti.

Silah seslerini duyan okul yöneticilerinin ihbarı üzerine olay yerine  polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Özlü, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne  kaldırıldı.

M.A, polis ekiplerince gözaltına aldındı. Olayın ardından  Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın okula  gelerek olay hakkında bilgi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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