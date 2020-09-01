Lise öğrencisine tecavüz eden öğretmen mahkemeye çıkarıldı

Ülkede infiale neden olan Lise öğrencisi kızla ilişkiye giren disiplin mahkemesi sonrası öğretmenlikten atılmasının ardından tecavüz suçlaması ile tutuklanan Lise Öğretmeni Hüseyin Güngeldi dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı Güngeldi’yesöz konusu kız çocuğu ile ilişkiye girmesi için evini açan Cihan Gür ve İhsan Azeri, ifadeleri alınarak, serbest bırakıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, 25 Şubat 2020 tarihinde E.S’nin (K-17) Lefkoşa Adli Şube’ye gelip, öğrenci olduğu ve ayni okulda beden eğitimi olan zanlı Hüseyin Güngeldi ile gönül ilişkisi yaşadığını, cinsel ilişkiye girdiğini, çıplak fotoğraflarını çekip gönderdiğini ve zanlının da Whatsapp’tan başkasına gönderdiğini belirtip, ifade vererek şikâyetçi olduğunu belirtti. Polis tarafından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nca soruşturma başlatıldığını, bu soruşturma neticesinde Savcılığın zanlı aleyhinde, Fasıl 154 Ceza Yasası’nda yer alan “Koruma ve bakım sorumluluğu altında olan kişilere cinsel tecavüz” suçuyla soruşturma başlatılmasını istediğini mahkemeye aktardı. Polis, E.S’nin28.08.2020 tarihinde yeniden ifadeye çağrıldığını ve 2019 Ekim, Kasım ve Aralık aylarında çeşitli ikametgâhlarda zanlının, kendisine cinsel tecavüzde bulunduğunu beyan ettiğini belirtti. Polis, zanlı Hüseyin Güngeldi’nin 28.08.2020 tarihinde tutuklandığını söyledi. Polis, E.S’nin ifadesinde zanlı Hüseyin Güngeldi’nin kendisini okul saatindeüç ayrı eve götürdüğü ve cinsel tecavüzde bulunduğunu belirttiğini söyledi.Polis, üç ayrı evde arama yapıldığını ve E.C’nin ifadesinde tarif ettiği evlerle tarifinin örtüştüğünü belirtti. Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatları Altan Erdağ, Sonay Kande ve Kıvanç Manyera, tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.