Lisede kundaklama

Fileleftheros gazetesi, kundaklanan okulda büyük hasar meydana geldiğini ve olayı, kötü not alan öğrencilerin gerçekleştirdiğinin tahmin edildiğini yazdı.
LEFKOŞA RUM KESİMİ’NDE SİNEMA SALONUNA BOMBA KOYDULAR
Gazete, bir diğer haberinde ise, Lefkoşa Rum Kesimi’nde Strovolo semtinde bulunan sinema salonuna, kimliği belirsiz şahıslar tarafından yanıcı madde destekli bomba konduğunu ve sabah karşı saat 04.40’ta patlayan bombanın, sinema salonuna büyük hasar verdiğini yazdı.
ARABA KUNDAKLANDI
Öte yandan Politis gazetesi de, Baf’ın “Pegeia” (Peya) köyünde 39 yaşındaki bir kadına ait lüks aracın, kimliği belirsiz şahıslarca dün sabaha karşı kundaklandığını yazdı.
Haberde, kadının eşinin yangını söndürmeye çalıştığı, ancak başarılı olamadığı ve aracın tamamen yandığı belirtildi.
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