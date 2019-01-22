Lisede uyuşturucu operasyonu!

Rum polisi Narkotik şube ekiplerinin Baf’taki bir lisede operasyon düzenlediği ve tasarruflarında 33 gram hintkeneviri ile 2 hassas terazi bulduğu biri öğrenci 3 genci tutukladığı haber verildi.

Alithia, “Teyit: Uyuşturucu Okullarda” başlığıyla ön sayfasından verdiği haberinde, dünkü operasyon ve tutuklamalar ile okullarda uyuşturucu satışı yapıldığının teyit olduğuna vurgu yaptı.

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Habere göre, lisenin araç park yerinde gerçekleştirilen operasyon sonrasında 16 yaşındaki bir öğrenci ile 19 ve 21 yaşlarındaki iki genç tutuklandı. Tutukluların arabalarında ve üzerlerinde yapılan aramada toplam 33 gram hintkeneviri, 2 hassas terazi ve iki dal yarısı içilmiş sigara ele geçirildi.

Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, yaklaşık bir yıl önce okullarda uyuşturucu satışı yapıldığını söylediğini hatırlatarak çok sayıda bu tür vukuat bulunduğunu, polisin dün sadece bir tanesinde tutuklama yapmayı başarabildiğini söyledi. Fedonos, “Baf’ın neredeyse bütün liselerinde uyuşturucu trafiği var, iki de ortaokulda var olduğu yolunda bilgiler bulunuyor” dedi.

Okullarda dolaşımda bulunan uyuşturucunun daha çok hintkeneviri ve crystal türünde olduğunu kaydeden Fedonos, “bir dozu 4 ile 7 Euro arasında satılıyor. Bu da çocukların harçlıkları ile uyuşturucu satın alabileceğini gösteriyor ki bu çok tehlikeli” dedi.