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Lisede zorbalık yapan arkadaşını 53 yıl sonra sınıf toplaşmasında öldürdü

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Fotoğraf: ViralPress (sol: kurban Suthat Kosayamat, sağ: zanlı Thanapat Anakesri)
Lisede zorbalık yapan arkadaşını 53 yıl sonra sınıf toplaşmasında öldürdü

Tayland’da emekli bir adam liseye giderken kendisine zorbalık yapan sınıf arkadaşını 53 yıl sonra eski okul arkadaşlarının bir araya geldiği etkinlikte öldürdü.

Metro.co.uk’de yer alan habere göre Ang Thong kentinde 53 yıldır tanışan eski okul arkadaşlarının Tayland yemekleri ve şarap eşliğinde oturup sohbet etmek için düzenlediği etkinlikte 69 yaşındaki Thanapat Anakesri, Thanapat Suthat’tan özür dilemesini istedi ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine silahını çıkarıp Suthat’ı vurdu.

Cinayetin ardından Anakesri kayıplara karıştı.

Hastaneye kaldırılan Suthat doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Etkinliği düzenleyen Tuean Klakang polise zanlının geçmişte de maruz kaldığı zorbalıktan şikayet ettiğini belirtip şunları aktardı: “Fakat hiç bu kadar ciddi bir durum olduğunu düşünmüyordum. Thanapat (Anakesri) sarhoş olduğunda genelde Suthat’ın ona yaptıklarına ne kadar öfkelendiğinden bahsederdi. Olanları hiç unutmamıştı. Ama uzun zaman önceydi, arkadaşını bu şekilde öldüreceği aklımdan bile geçmezdi. Hepimiz şok olduk” dedi.

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