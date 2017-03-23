Lisedeki cinayetin ardında 2000 kişilik satanist örgüt çıktı

Rize'de bir lise öğrencisinin derste cinnet getirerek arkadaşını öldürdüğü olayın arkasından satanist örgüt çıktı.

Katil zanlısı B.K'nın cep telefonuna el koyan polis ekipleri, B.K'nın cep telefonunda özel şifreli bir sohbet programını tespit etti. İncelemelerini yoğunlaştıran polis ekipleri, söz konusu sohbet programının Türkiye'de 2 bin üyesi bulunan gizli bir Satanist örgüte ait olduğunu tespit etti.

CEP TELEFONUNDAN ÇIKAN İLGİNÇ DETAYLAR

Rize'nin Pazar ilçesi Fen Lisesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Emir Taş'ın arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polisin katil zanlısı B.K'nın cep telefonunda yaptığı incelemeler neticesinde ortaya ilginç detaylar çıktı.

ÖZEL BİR ŞİFRELİ SOHBET PROGRAMI

Edinilen bilgiye göre, söz konusu olayın yaşandığı gün katil zanlısı B.K'nın cep telefonuna el koyan polis ekipleri, B.K'nın cep telefonunda özel şifreli bir sohbet programına tespit etti. İncelemelerini yoğunlaştıran polis ekipleri, söz konusu sohbet programının Türkiye'de 2 bin üyesi bulunan gizli bir Satanist örgütüne ait olduğunu tespit etti.

ÖRGÜT İLE GÖRÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı B.K'nın geçtiğimiz ay Ankara'ya giderek bir süre burada kaldığı ve bu süre içerisinde örgüt yöneticileri ile görüştüğü iddia edildi. Okul arkadaşı Emir Taş'a yönelik gerçekleştirdiği eylem sırasında ise son derece soğuk kanlı davranması ve aynı soğuk kanlılıkla kendi karın bölgesinden iki defa bıçakladıktan sonra, boynunun sağ ve sol tarafında bıçak darbe atması da bu konuda eğitilmiş olabileceği iddialarını güçlendiriyor.