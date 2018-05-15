Liseler arası ses yarışması finalistleri Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

62 öğrencinin başvurduğu yarışmada ön elemelerden geçerek finalde yarışmaya hak kazanan 10 öğrenci yarın akşam saat 20:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahneye çıkacak. Birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin Tl, üçüncüye ise 2 bin Tl’lik ödülün verileceği yarışmada, dereceye giremeyenlerde de sürpriz ödüller verilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail arter, 26. Gazimağusa Çocuk Festivali’ni bu yıl geliştirerek Liseler Arası Ses yarışması da yapacaklarını, belediye ile derneğinin yaptığı etkinliklerin toplumda da çok fazla değer bulduğunu ifade ederek, Dernek Başkanı Dudu Cumaoğulları’na, belediyenin kültür işlerine ve dernek üyelerine teşekkür etti. Öğrencilerin etkinliğin heyecanlı tarafı olduğunu, bir arada yaratacakları güzelliğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ifade eden başkan İsmail arter, finalistlere yarışmaya katıldıkları ve değer kattıkları için teşekkür ederek başarılar diledi. Finalistlere çıktıkları yolda sebatla ilerlenmesi durumunda şimdi olmazsa bile ilerde başarılı olacaklarını söyleyen Başkan arter, kendisinin de yarın geceyi heyecanla beklediğini ifade etti.

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları ise, MKD yönetim kurulu ve ses komitesi olarak şubat ayından beri belediye ile irtibat halinde yoğun şekilde çalıştıklarını, her bölgeden gelen genç finalistleri nostalji otobüsüyle Gazimağusa’yı tanıtma gezisine çıkardıklarını ifade etti. Cumaoğulları 26. Gazimağusa Çocuk Festivali’nin anısına Başkan İsmail Arter’e Kıbrıs motifli ahşaptan sestalı tütsü ve mumluk takdim etti.