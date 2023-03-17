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Liselerrde Levent ve YDK şampiyon

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Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları Yürütme Kurulu tarafından düzenlenen Şampiyon Melekler Liseler arası Basketbol müsabakalarının şampiyonları belli oldu.
Liselerrde Levent ve YDK şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları Yürütme Kurulu tarafından düzenlenen Şampiyon Melekler Liseler arası Basketbol müsabakalarının şampiyonları belli oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan kızlar finalinde son yılların değişmez şampiyonu Levent Koleji rakibi 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ni 57-14 yenerek birinci oldu.

Erkeklerde ise büyük çekişmeye sahne olan maçta Yakın Doğu Koleji son saniye basketiyle Türk Maarif Koleji’ni 84-83 yendi.

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