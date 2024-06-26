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Liseyi birincilikle bitirdi: Şampiyon Melek kardeşini unutmadı

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Namık Kemal Lisesi'nden birinci olarak mezun olan Meliha Altak, kürsüde yaptığı konuşmada kardeşi Mehmet Arif Altak'ı andı ve "Bundan 15 yıl önce bir yıldız kaydı ve Arif dünyaya geldi. İyi ki doğdun ablacığım" dedi.
Liseyi birincilikle bitirdi: Şampiyon Melek kardeşini unutmadı

Namık Kemal Lisesi'nden okul birincisi olarak mezun olan Meliha Altak, yaptığı mezuniyet konuşmasıyla herkesi gururlandırdı ve duygulandırdı.

6 Şubat depreminde İsas Otel'de hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerden Arif Altak'ın ablası olan Meliha, konuşması sırasında duygusal anlar yaşattı.

Konuşmasında kardeşi Arif’in doğum gününü kutlayan Meliha, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim ve ben 6 ay ailemizden uzak yaşamak zorunda bırakıldık. Ailemize kavuşabilmenin hayaliyle tutuşurken, bu sırada spor ve başarı aşkı olan kardeşim Türkiye'ye gitti. Ve ardından şampiyon meleklerimizin haberi geldi. Şampiyon meleklerimiz, sizleri tanıma fırsatı bulduğumuz süre boyunca başta başarı ve tutku olmak üzere birbirinden değerli duygular öğrettiniz ve hala öğretiyorsunuz, sizlere teşekkür ederiz. Bundan 15 yıl önce bir yıldız kaydı ve Arif dünyaya geldi. İyi ki doğdun ablacığım."

Meliha konuşmasının devamında, sırayla anneannesi, dedesi, anne ve babası, öğretmenleri ve arkadaşlarına teşekkür etti. Bu duygu yüklü konuşma, salondaki tüm katılımcıları derinden etkiledi.

Mezuniyet törenine katılanlar, Meliha'nın güçlü duruşu ve duygusal konuşmasıyla hem gurur hem de hüznü bir arada yaşadılar. Meliha Altak, sadece okul birincisi olarak değil, gösterdiği azimle de örnek bir öğrenci olarak hafızalarda yer etti.

 

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