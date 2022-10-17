“Lisi” (Akdoğan) sözde muhtarı İngiliz Üslerinden güvenliğin sağlanmasını istiyor

“Lisi” (Akdoğan) köyü sözde muhtarı Andreas Kauris, “Lisi” (Akdoğan) ve “Kondea” (Türkmenköy) kökenli Kıbrıslı Rumların, İngiliz Üslerinde kalan arazilerini kullanabilmelerine imkan tanıyan anlaşmadan memnun olduklarını ancak önceliklerinin güvenliğin sağlanması olduğunu açıkladı.

Alithia gazetesinin haberine göre, “Lisi” (Akdoğan) köyü sözde muhtarı Kauris, “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile İngiliz Üsleri arasında varılan ve Lisi ile Kondea (Türkmenköy) kökenli Kıbrıslı Rumların, üsler bölgesi içerisinde kalan arazilerini kullanabilmelerine imkan tanıyan anlaşmadan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kauris, İngiliz Üsler yönetiminin, Lisi kökenli Rumların, üsler bölgesindeki taşınmaz mallarına gidip gelmeleri ve bu taşınmazları değerlendirebilmeleri için gerekli güvenlik önlemlerini sağlaması gerektiğini belirtirken, birkaç yıl önce bir grup Lisi kökenli Kıbrıslı Rum çiftçinin, üsler bölgesindeki arazilerini ekip biçmek amacıyla bölgeye gittiklerini ancak özellikle “Pergamos” (Beyarmudu) bölgesinden büyük bir Kıbrıslı Türk grupla karşılaştıklarını iddia etti.

Kıbrıslı Türklerin “Lisi” kökenli Rumları tehdit ettiklerini ve taşlarla saldırdıklarını öne süren Kauris, üsler polisinin ise “Lisi” kökenli Rumları korumak yerine bölgeyi terk ederek Kıbrıslı Rumları yüzüstü bıraktığını savundu.

Kauris, söz konusu arazilerin iade edilmesinin bir çözüm olmadığını ve Kıbrıs sorununun çözümünün yerini tutamayacağını da belirterek “tüm ata topraklarına güvenlik ve barış içerisinde dönmeyi, adanın yeninden birleşmesini istediklerini” de sözlerine ekledi.