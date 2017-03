lişkinizde Asla Kendinizden Vermemeniz Gereken 7 Konu

Her ilişki cicim aylarıyla başlar... Hayatınızın aşkını bulmuş gibi hisseder, kendinizi bulutların üzerinde zannedersiniz.

Karşınızdakini gerçekten tanımaya başladıkça, birbiriniz hakkında daha çok şey öğrenmeye başlarsınız. İşte bu aşamada ayaklarınız tekrar yere basmalı ve tatmin edici bir ilişki yaşamak adına hayatınıza sahip çıkmalısınız.

Peki nedir bu "sahip çıkmanız" gereken şeyler?

1. Mutluluğunuz

Partneriniz hayatınızdaki mutluluğu tüketmemeli, aksine daha da artırmalı. Bir ilişkideyken kendinize "Mutlu muyum?" sorusunu sormaktan çekinmeyin. Onunla beraberken negatif mi hissediyorsunuz yoksa kendinizle ilgili daha mı iyi hissediyorsunuz? Partnerinizin destek mekanizması sizi mutlu ediyor mu? Eğer cevabınız evetse ilişkinize devam edebilirsiniz. Fakat devamlı ilişkinizden kaçmak istiyorsanız muhtemelen bu durumu bir kez daha gözden geçirmelisiniz. Hayata bir kez geliyorsunuz, yanınızdaki insan size hayat enerjisi vermeli ve sevildiğinizi size hissettirmelidir.

2. Arkadaşlarınız ve aileniz

Bir ilişkideyken bazen hepimiz dünyamızı tamamen sevgilimizle kaplarız. Ancak böyle durumlar dönemsel ve geçici olmalı. Hiçbir zaman aile ve arkadaşları tamamen hayatınızdan çıkarmamanız gerekir. Sevgiliniz ya da eşiniz, sizin kendinize ait bir hayatınız olduğunu kabul etmeli ve onlara zaman ayırmanız için sizi teşvik etmelidir. Eğer arkadaşlarınızla ya da ailenizle görüşmenizi istemiyorsa burada sağlıksız bir durum mevcuttur. Kendine güvenen, sizi düşünen ve anlayışlı bir partner bulmanız sizin için en doğru yol olacaktır.

3. Özgürlüğünüz

Bir ilişkideyken her iki tarafın da birbirlerinin özgürlüğüne saygı duyması gerekir. Her ne kadar her anınızı ona haber vermeniz gerekmesede, kafanıza göre istediğiniz kişiyle, istediğiniz zamanda bir yerlere gitmek de doğru değildir. Sonuçta ilişki bir "birliktelik"tir. Bunun doğru anahtarı ise iletişimdir. Ancak partneriniz sizi devamlı kontrol ediyorsa ve arkadaş/aile ile vakit geçirmenizden bile rahatsız oluyorsa, işte bu durum özgürlüğünüzü kısıtlamaya doğru gider. Bu, muhtemelen onun geçmişiyle ilgili yaşadığı sorunlara ve özgüvensizliğe kadar uzanan bir problemdir.

4. Hayalleriniz

Herkes büyük düşünmeli ve büyük hayaller kurmalı. Sonuçta hepimiz en güzel şeyleri hak ediyoruz. Hayalleriniz ne derece büyük ya da erişilemez durursa dursun, iyi bir sevgili/eş sizi her zaman desteklemelidir. İkinizin konuyla ilgili farklı düşünceleri ya da hayata farklı bakış açıları olsa bile, iyi bir partner sizi her zaman cesaretlendirmelidir. Eğer hayallerinizi baltalıyor ve sizi aşağılıyorsa belki de veda etmenin zamanı gelmiştir...

5. İç huzurunuz

Uzun ve yorucu bir günün sonunda partnerinizin size huzur vermesi çok önemlidir. Bunun yerine sizi daha da stresli hissettirip, midenizde kötü kelebeklere sebep oluyorsa ilişkiniz sizin için günden güne tüketici hale gelir. Hayatınıza negatiflik ve huzursuzluk getiren bir partner, iç huzurunuzu yavaşça çürütür. Bu nedenle mutlu olmak için hayatınıza huzur ve dinginlik verecek insanlarla yolunuza devam etmeye bakın.

6. İnançlarınız

İnanç farklılıklarınız ister din, ister politik, ister etik, ister spiritüel olsun, partneriniz bunlara saygı göstermelidir. Birçok ilişki farklı inançlara sahip olsa bile birbirlerine oldukça saygılıdır. Eğer partneriniz inandığınız şeyler hakkında sizi sorguluyorsa, ilişkinizi de sorgulama zamanı gelmiştir.

7. Gülme isteğiniz

Her ilişkide tartışmalar yaşanır ve her ilişkide iyi ve kötü günler vardır. Ancak partneriniz sizi gülümsetmeyi her zaman başarmalıdır. İçinizdeki çocuğu çıkaran bir partner sizi her daim mutlu edecektir.

Unutmayın her ilişki karşılıklıdır. Siz önce partnerinizden beklediğiniz şeyleri partnerinize verin. Eğer verdiğiniz kadarını alamıyorsanız, hak ettiğiniz bir ilişki bulmanın zamanı çoktan gelmiştir.