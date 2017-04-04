Listede adı yok ama ihaleyi kazandı!

Kıb-Tek Yönetim Kurulu tarafından çıkılan ve çeşitli tartışmalara konu olan Gönyeli Trafo Merkezi ile Kanal Lides ihaleleri iptal edildikten sonra ihale ile ilgili ilginç iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Taner ULUTAŞ/Detay Kıbrıs

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün Teyzesinin oğlu olan Kıb-Tek yönetim kurulu başkanının, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği'ne üye olmayan ayrıca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu elektrifikasyon uygulama yetki belgesine de sahip olmadığı öne sürülen MORS LTD’nin ihaleye katılmasına müsaade ettiği ileri sürülüyor.

İHALE TÜZÜĞÜNDEN BİR GÜN ÖNCE İHALE KARARI ALINDI

Kıb-Tek Yönetim Kurulu, 8 adet ihalenin, ihale tüzüğünün geçtiği 15 Kasım 2016 tarihinden bir gün önce 14.11.2016 tarihinde ihale kararı alması dikkat çekerken tarafsız gözlemciler tarafından da ilginç olarak nitelendirilmişti. Kıb-Tek yönetim kurulu, 8 ihaleye Aralık ayı içerisinde çıkacağını gazete yolu ile duyurmasına karşı ihalelere katılacak firmalara "ihale şartlarını belirten sözleşme yok" denilerek vermemesi ayrıca firmaların tepkisine de neden olmuştu.

İLGİNÇ İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Merkezi İhale Komisyonuna devredilmeyen ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde çıkılan, ancak Mahkeme kararı ile iptal edilerek MİK’e devredilen Gönyeli Trafo Merkezi ile Kanak Lides ihalelerine katılan ve ihaleleri kazanan MORS LTD ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı.

"ÜYELİĞİ YOK, LİSTEDE DE ADI YOK" İDDİASI

Gönyeli Trafo Merkezinin ihalesini 3,168,459.- USD’a, Kanak Lides ihalesini de 1,469,600.- USD’a alan MORS Ltd.’in Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliğine üye olmadığı ayrıca Kıb-Tek’in Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu elektrifikasyon uygulama yetki belgesine de sahip olmadığı öne sürülüyor.

İDDİALAR DOĞRU İSE İHALEYE KATILMAMASI GEREKİRDİ

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada," ihalelere katılacak firmaların, Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Birliğine üye olması olmazsa olmazlar arasındaki şartlardan birisidir. Ayrıca, ihalelere katılacak firmaların, Elektrik Dairesindeki ihalelere katılabilir listesindeki yetkili firmalar listesinde de adı olması gerekir. Bunlar olmazsa olmazlar arasındaki şartlardır ve kesinlikle ihaleye katılmasına izin verilmez" dedi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün Teyzesinin oğlu olan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen’in, iddiaların doğru olması halinde, MORS Ltd.’in ihaleye nasıl katıldığını açıklaması gerektiği belirtiliyor.