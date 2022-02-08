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Litvanya Başbakanı Simonyte, Rusya'nın Belarus'taki Askeri Varlığının Tehlike Yarattığını Açıkladı

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Litvanya Başbakanı Simonyte, Rusya'nın Belarus'taki Askeri Varlığının Tehlike Yarattığını Açıkladı
Litvanya Başbakanı Simonyte, Rusya'nın Belarus'taki Askeri Varlığının Tehlike Yarattığını Açıkladı

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Rusya'nın Belarus'a tatbikat amaçlı askeri birlik yollamasının endişe verici olduğunu, Rus birliklerinin tatbikat bölgelerinde kalıcı varlık göstermesinin doğu Avrupa'da güvenlik durumunu büyük ölçüde değiştirebileceğini belirtti.

Simonyte, İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ile görüşmesinden önce verdiği bir röportajda, Rusya'nın Belarus ile 10 Şubat'ta düzenleyeceği "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatına dair konuştu.

Rusya'nın Belarus'a birlik yollamasının Litvanya'nın Rusya ile geçmişte yaşadıklarını hatırlattığını aktaran Simonyte, "Tarafsız kalmak mazluma değil, sadece zalime yarar." dedi.

Belarus'un, Rusya-Ukrayna gerilimindeki tavrından ötürü Litvanya'ya kalya taşı ihracatını kesme tehdidinde bulunduğunu hatırlatan Simonyte, ülkenin başkenti Vilnius'ta Tayvan'a temsilcilik açılmasından sonra "Çin'in Litvanya'yı ticari ilişkileri dondurarak cezalandırdığı"nı iddia edetti.

Simonyte, bu tehditler karşılığında Batı ülkelerinin bölünmeme ve şahsi çıkarlar peşinde koşma yoluna gitmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Putin ile hiçbir proje ticaretle sınırlı kalmaz"

Rusya'nın Belarus ile ortak askeri tatbikatına değinen Simonyte, "Rus birliklerinin şu an Belarus'ta konuşlanması planlanmış bir şey değil. Eğer bu askeri tatbikatlar, Rus mühimmatı ve birliklerinin Belarus topraklarında süresiz kalması anlamına gelirse bölgedeki tüm hesaplar büyük ölçüde değişir." değerlendirmesinde bulundu.

Simonyte, Belarus'a tatbikat için yollanan Rus birliklerinin, Rusya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırdığı birliklerle entegre hareket etmeye başlaması durumunda Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa'da güvenlik durumunun baştan sona değişebileceği uyarısında bulundu.

Bu kapsamda Almanya'nın Rus doğal gazına bağlılığını artırmasının yanlış olduğuna dikkati çeken Başbakan Simonyte, "Putin ile hiçbir proje ticaretle sınırlı kalmaz. Her şey bir anda coğrafi projeye dönüşebilir." şeklinde konuştu.

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