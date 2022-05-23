  • BIST 2.368,47
  • Altın 940.256
  • Dolar 15.7642
  • Euro 16.8281
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAç Olmadığımız Halde Neden Yemek İsteriz?

Litvanya: Rusya ile enerji ticaretini bitirdik

» »
Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, Rusya'dan doğal gaz alımını nisanda durdurduklarını söyledi. Kreivys, "Pazar itibarıyla Rusya'dan elektrik alımını da durdurduk" dedi.
Litvanya: Rusya ile enerji ticaretini bitirdik

Litvanya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Mayıs itibarıyla Rusya'dan petrol, elektrik ve doğal gaz ithalatı tamamen sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Litvanya Enerji Bakanı Kreivys, "Pazar itibarıyla Rusya'dan elektrik alımını da durdurduk. Bu adım, Litvanya için enerji bağımsızlığına giden yolda son derece önemli bir dönüm noktası olmasının yanı sıra Ukrayna ile dayanışmamızın bir ifadesidir. Rus savaş makinesini finanse etmeyi bırakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kreivys, Litvanya'nın yeşil enerji alanında önemli adımlar atacağını ifade etti.

Elektrik AB ülkelerinden ithal ediliyor

Litvanya, doğal gaz ihtiyacının tamamını ABD'den gelen kargolarla Klaipeda LNG terminali üzerinden karşılıyor.

Ülkede elektrik ihtiyacı, yerel elektrik üretiminin yanı sıra AB ülkelerinden ithalat yoluyla karşılanıyor.

Litvanya'nın tek petrol ithalatçısı Orlen Lietuva, bir aydan uzun süre önce Rus ham petrolü ithal etmeyi durdurdu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya ekonomi reformu İsviçrede başlıyor23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:48
  • Mescid-i aksa için skandal karar23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:47
  • BM Genel Sekreteri’nden çarpıcı çağrı22 Mayıs 2022 Pazar 18:51
  • Kraliçe, tahta çıkışını ağaç dikerek kutladı22 Mayıs 2022 Pazar 15:04
  • Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi21 Mayıs 2022 Cumartesi 13:50
  • Maymun çiçeği virüsü, cinsel sağlık hizmetlerine erişimi aksatabilir21 Mayıs 2022 Cumartesi 10:40
  • DSÖ, maymun çiçeği virüsünün Avrupa’da yayılması üzerine acil toplandı21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:25
  • Katar, enerji politikasında önemli bir rol oynuy21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:11
  • Atatürk büyük bir askeri komutandır21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:08
  • Almanya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi20 Mayıs 2022 Cuma 20:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti