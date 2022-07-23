  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATakıntı Hastalığı Hayatı Zorlaştırıyor !

Litvanya, yaptırıma tabi malların Kaliningrad'a geçiş yasağını kaldırdı

» »
Litvanya, Avrupa Birliği yaptırımlarına tabi olan malların tren yoluyla Rus toprağı Kaliningrad'a taşınmasına yönelik yasağı kaldırdı.
Litvanya, yaptırıma tabi malların Kaliningrad'a geçiş yasağını kaldırdı

BBC'nin Rus medyasına dayandırdığı haberinde, ana kara ile doğrudan bağlantısı bulunmayan ve Litvanya üzerinden sağlanan tedarik maddelerine bağımlı olan Rus toprağı Kaliningrad'a demir yolu yasağı kaldırıldı.

Rus medyası, kısa sürede Litvanya üzerinden Kaliningrad'a 60 vagon çimento sevkiyatı gerçekleştirileceğini duyurdu.

AB yetkilileri, geçen hafta, Litvanya'nın Kaliningrad'a transit geçiş yasağının kara yolunu etkilediğini ancak demir yolunu kapsamadığını belirterek Litvanya'nın demir yoluyla Kaliningrad'a mal taşımacılığına izin vermesi gerektiğini belirtmişti.

AB üyesi olan Litvanya, haziranda, yaptırımlar kapsamında bulunan çelik ve diğer metallerin demir yoluyla Rus toprağı Kaliningrad'a transit geçişine yasak getirmişti.

Yasak kararı, Rusya tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya’da parlamento feshedildi21 Temmuz 2022 Perşembe 21:08
  • Avrupa yangınların önüne geçemiyor21 Temmuz 2022 Perşembe 20:11
  • Avrupa Merkez Bankası 11 yıl sonra faiz artırdı21 Temmuz 2022 Perşembe 19:30
  • Sıcaklar Avrupa'yı vurdu... 10 günde bin 700 ölüm!21 Temmuz 2022 Perşembe 16:42
  • İtalya’da kriz büyüyor: Başbakan Draghi istifa etti21 Temmuz 2022 Perşembe 15:29
  • Almanya ayda 5000 euroya Türk garson arıyor20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:09
  • AB, üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını istedi20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:07
  • Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: ‘Rusya bize şantaj yapıyor!’20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:44
  • Almanya’da havaalanı kaosu: “Türkiye’den başvuru gelmedi”20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:54
  • İtalya’da geçen hafta istifa kararı alan Başbakan Draghi’den yeni açıklama20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti