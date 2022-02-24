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Litvanya'dan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası OHAL kararı

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Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi karşısında olağanüstü hal ilan edeceklerini duyurdu.
Litvanya'dan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası OHAL kararı

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi karşısında olağanüstü hal ilan edeceklerini duyurdu.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu'nun (LRT) haberine göre, Nauseda yaptığı açıklamada, olağanüstü hal kararnamesi imzalayacağını, parlamentonun da bu kararnameyi olağanüstü oturumda onaylayacağını ifade etti.

"Rusya'nın saldırısını nedensiz askeri saldırıdır"

Rusya'nın saldırısını "nedensiz askeri saldırı" olarak niteleyen Nauseda, milyonlarca masumun hayatını tehdit eden ve uluslararası düzenin temellerini yıkan bu müdahaleye kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.

Devlet Başkanı Nauseda, ülkenin savaş hazırlığını güçlendirmek için devlet savunma konseyini toplayacağını aktararak, NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği ortaklarıyla aktif istişareler içinde olduğunu kaydetti.

"OHAL Litvanya vatandaşlarına yönelik sınırlamalar içermeyecek"

Rusya'ya ağır yaptırımların yanı sıra Ukrayna'ya aktif destek sağlayan eylemler gerektiğine işaret eden Nauseda, Litvanya'ya doğrudan tehdit olmasa da durumu iyi değerlendirmek, sorumlu ve dayanışma içinde davranmak gerektiğini vurguladı.

Başbakan Ingrida Simonyte de olağanüstü halin Litvanya vatandaşlarına yönelik sınırlamalar içermeyeceğini, devlet kurumlarının altyapı alanındaki acil durumlara hızlı reaksiyon vermesi ve devlet yedek fonlarını kullanmaları için koşulları sağlamaları gerektiğini kaydetti.

Estonya'dan kınama

Diğer yandan Estonya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini en üst düzeyde kınadı.

Devlet Başkanı Alar Karis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "kötülük gerçek" ifadesini kullandı.

Başbakan Kasa Kallas da yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya büyük ölçekli askeri saldırısını en ağır şekilde kınadığını duyurdu.

Kallas açıklamasında, "Saldırı, en açık uluslararası tepkiyi ve güçlü cevabı gerektiren bir suçtur. Bu kötü günde Ukrayna ve halkının yanındayız" ifadesine yer verdi.

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