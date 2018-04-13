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Livaneli YDÜ'de okurları ile buluşuyor

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Zülfü Livaneli Yakın Doğu Üniversitesi’nde Okurlarıyla Buluşuyor.
Livaneli YDÜ'de okurları ile buluşuyor

Türk Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından birisi olan Zülfü Livaneli 16 Nisan günü Saat 14.00 Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nde okurlarıyla buluşuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM) Başkanı Doç.Dr.Şevket Öznur, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada; “Zülfü Livaneli, Çağdaş Türk Edebiyatının en önemli yazarlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde çevirisi yapılan, güçlü kalemi ve yazınsal uslubuyla okuyacağınız kitapları ,Türkiye’nin sosyal ve kültürel yaşamına, geçmişine ışık tutmaktadır.  Türkçeyi  usta kullanmasında dolayı, eserleri akıcı ,sürükleyici bu bağlamda kitapları bir oturuşta okunacak türde.  Yazar bu etkinlikte daha çok okurlarından ona eserleriyle ilgili  sorular sormalarını istemektedir. Bu nedenle etkinliğin adını “Okur-Yazar” buluşması yaptık. Yazar genç kuşak üniversitelilerden istediği, onu eserlerini yorumlamalarını, tartışmalarıdır. Bu nedenle etkinlik samimi ve soru-cevap şeklinde olacaktır.”Dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs (Near East University, Cyprus ) Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Edebiyatçılar Derneği’nin ortak düzenleyeceği etkinliğe tüm halkımız davetlidir. 

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