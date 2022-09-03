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Liverpool, Arthur Melo’yu kiraladı

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Liverpool, İtalya'da Juventus forması giyen orta saha oyuncusu Arthur Melo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Liverpool, Arthur Melo’yu kiraladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, İtalyan ekibi Juventus’un futbolcusu Arthur Melo’yu kiraladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Liverpool’un, Brezilyalı orta saha oyuncusu Melo’yu 2022-23 sezonunun geri kalanı için Juventus’tan kiraladığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Melo’nun “Dünya futbolunda çok şey temsil eden bu harika formayı giydiğim için gerçekten çok mutluyum, bu bir rüya.” ifadelerine yer verildi.

26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkmıştı.

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