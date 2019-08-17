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Liverpool, Süper Kupa'da Adrian'ı sakatlayan taraftarı UEFA'ya şikayet etti

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Liverpool Kulübü, İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa maçından sonra oyuncuların kutlama yaptığı sırada sahaya atlayan ve kaleci Adrian'ı sakatlayan taraftardan dolayı UEFA'ya şikayette bulundu.
Liverpool, Süper Kupa'da Adrian'ı sakatlayan taraftarı UEFA'ya şikayet etti

Dün Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) özel haber olarak geçtiği "Sahaya atladı, Liverpoollu futbolcular sakatlık riski yaşadı" haberinin ardından Liverpool Kulübü'nden UEFA'ya şikayet geldi. Abraham'ın kaçırdığı penaltı atışından sonra oyuncuların kutlama yaptığı sırada sahaya atlayan ve Adrian'a doğru koşan taraftar, deneyimli file bekçisine temasta bulunmuş ve Liverpoollu yetkililer Adrian'ı koruma altına almıştı. Gomez ve Firmino da yaşanan arbedede yere düşerken, güvenlik güçleri sonrasında bu kişiyi saha dışına çıkartmış ve Adrian'ın yaşadığı acı DHA foto muhabirinin objektifine yansımıştı.

 

ADRIAN: GARİP BİR DURUMDU

Bugün Liverpool'un resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan kaleci Adrian, taraftarın bir anda kendisine doğru koştuğunu gördüğünü dile getirerek, "Garip bir durumdu. Aramızda kupayı kutluyorduk, birisi kalabalığın arasından sahaya atladı ve koşmaya başladı. Sanırım bir anda önümüze geçti ve güvenlik de onunla birlikte koştu. Sonrasında bana yandan bir müdahale yaptı ve yere düştüm. Garip bir durumdu ama kendimi bugün daha iyi hissediyorum. Umarım yarın için hazır olurum" açıklamasını yaptı.

KLOPP: NEDEN SAHAYA DALARAK ADRIAN'A TEKME ATTIĞINI ANLAYAMIYORUM

Jürgen Klopp ise Southampton maçı öncesi yaptığı basın toplantısında bu duruma tepki göstererek, "Bu taraftarın neden güvenlik görevlileri arasından kaynayarak Adrian'ın ayak bileğini tekmelediğini anlamıyorum. Bu çılgınlık nasıl olabilir" ifadelerini kullandı.

Liverpool ile Chelsea arasındaki penaltı atışlarının ardından bir taraftar, Liverpool file bekçisi Adrian'ın son penaltıyı kurtarmasının ardından yeşil zemine dalmış ve Liverpoollu yetkili, Adrian'a doğru koşan taraftarı görerek İspanyol kaleciyi koruma altına almıştı. Yaşanan arbedede Liverpoollu futbolcular Firmino ve Gomez de oluşan karambolde yere düşmüş, Liverpool'un takım kaptanı Henderson da sahaya giren kişiye tepki göstermişt

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