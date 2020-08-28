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Liverpool'dan Messi ve transfer açıklaması

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İngiliz ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Lionel Messi'yi Premier Lig'de görmek istediğini belirtti.
Liverpool'dan Messi ve transfer açıklaması

İngiliz ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Lionel Messi'yi Premier Lig'de görmek istediğini belirtti.

Klopp, düzenlediği basın toplantısında, Arjantinli yıldız futbolcunun Manchester City'ye olası transferi hakkında, "Bu, onları yenmeyi daha da zorlaştırır ama Premier Lig için harika olur. Onu burada görmek isterim ancak bunun olup olmayacağından emin değilim" yorumunu yaptı.

Alman teknik adam, "Messi'yi kim takımında istemez? Ancak şansımız yok, bahsedilen rakamlar kesinlikle bize göre değil" dedi.

İspanyol basını, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde Manchester City'ye gitme olasılığının ilk sırada olduğunu yazmıştı.

Ayrılık açıklamasının ardından hangi takıma gideceği merak konusu olan 33 yaşındaki Lionel Messi'nin ismi, Manchester City, Inter, Juventus ve Paris Saint Germain gibi dev kulüplerle anılıyor.

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