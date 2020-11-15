Liverpool’lu Salah ‘corona’ya yakalandı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’da forma giyen Muhammed Salah, ‘corona’ya yakalandı.
Mısır Futbol Federasyonu açıklamasında, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki futbolcunun Covid-19’a yakalandığı kaydedildi.
Sağlık durumu iyi olan Salah izole edilirken, takım arkadaşlarında pozitif vakaya rastlanmadı.
Salah, Liverpool’un 21 Kasım’da ligde Leicester City, 25 Kasım’da da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.
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