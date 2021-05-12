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Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'tan dünya liderlerine Filistin çağrısı

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Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarına tepki göstererek, İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil tüm dünya liderlerine çağrıda bulundu.
Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'tan dünya liderlerine Filistin çağrısı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başbakan Johnson'ı da etiketleyerek, "Son 4 yıldır evim olan ülkenin Başbakanı (Johnson) dahil olmak üzere tüm dünya liderlerini masum insanlara yönelik şiddet ve öldürülmesinin derhal durdurulması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum. Yetti artık." ifadelerini kullandı.

Salah, bu paylaşımından kısa bir süre önce de Twitter hesabının profil fotoğrafına, Mescid-i Aksa külliyesindeki Kubbetu's Sahra önünde çekilmiş fotoğrafını koydu. Salah'ın paylaşımları kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

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