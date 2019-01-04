LNG tankeri Limasol Limanı’na çekildi

“Zigi” (Yerazi) açıklarındayken patlama ve ardından yangın meydana gelen LPG yüklü “Athlos” isimli tankerin, uluslararası bir tersaneye gidebilecek kadar tamir edilmek üzere Limasol Limanı’na çekildiği haber verildi.

“Zigi” (Yerazi) açıklarındayken patlama ve ardından yangın meydana gelen LPG yüklü “Athlos” isimli tankerin, uluslararası bir tersaneye gidebilecek kadar tamir edilmek üzere Limasol Limanı’na çekildiği haber verildi.

Fileleftheros, Malta bayraklı tankerde meydana gelen şiddetli patlamanın, depolardaki gaz ve yakıt kalıntıları yüzünden meydana geldiği, hasarın büyük olduğu ancak çıkan yangın zamanında söndürüldüğünden, çok daha ciddi sorunların engellendiğini yazdı.

Habere göre, tankerin daha ileri bakım için başka ülkedeki bir tersaneye gidebilecek kadar tamir görmesinin ardından, Bureau Veritas isimli Fransız gemi sicil kuruluşu tarafından denetlenerek seyir onayı alması gerekiyor.