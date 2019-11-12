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LNG Terminali için bu hafta Londra’da müzakere yapılıyor

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LNG Terminali için bu hafta Londra’da müzakere yapılıyor
LNG Terminali için bu hafta Londra’da müzakere yapılıyor

Rum Devlet Doğalgaz İşletmesi (DEFA) heyetinin, bu hafta Londra’da bazı hukuki ve mali danışmanlarla birtakım kritik temaslar gerçekleştireceği ve Vasiliko’ya LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) terminali inşası için gerçekleştirilen ihalenin farklı boyutlarının ele alınacağı bildirildi.

Politis gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, Londra’daki temasların sonucunda, DEFA’nın ihaleyi alan Çin-Norveç-Yunan şirketleri konsorsiyumu ile sözleşme imzalayıp imzalamayacağının kesinleşeceğini yazdı.

Gazete, DEFA’dan bir kaynağın, sözleşmenin Londra’da imzalanmayacağının kesin olduğunu ve Londra’daki görüşmelerde, konsorsiyumda yer alan, fakat adı daha önce yolsuzluğa karıştığı için İhale Komisyonu tarafından bertaraf edilen Yunan AKTOR şirketinin yerine kimin geçeceğinin, görüşülecek konular arasında olduğunu belirttiğini yazdı.

LAKKOTRİPİS SONDAJ ÇALIŞMALARI KONUSUNDA “RAHAT”

Gazete, üstteki başlıkla aktardığı bir diğer haberinde ise, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, sondaj çalışmalarının ileri sürülen “Türk tehditlerinden” etkileneceği konusunda endişeli olduğunu belirten milletvekillerine yanıt vererek, “Afrodit” yatağı için geçtiğimiz günlerde imzalanan revize edilmiş sözleşme ile TOTAL-ENI konsorsiyumu ve Exxon Mobil şirketlerinin araştırma ve teyit sondajları için hazır olduğunu anımsattığını yazdı.

Habere göre Lakkotripis, mevcut seçeneklerin dışında, “Kalipso” ve “Glafkos” gibi yeni ifşa edilmiş seçenekleri de gözettiğini; bunun yanı sıra doğalgaz sıvılaştırma terminali, East-Med boru hattı ve yüzer sıvılaştırma tesisinin de seçenekler arasında bulunduğunu söyledi.

Lakkotripis, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması konusunda ise, halihazırda çok sayıda güneş parkının aktif olarak çalıştığını ve bazılarının da izin aşamasında bulunduğunu ifade etti.

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