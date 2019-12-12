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LNG tesisi ile ilgili anlaşma imzalanmasına yeşil ışık

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Rum Hukuk Dairesi’nin, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi inşaatı ve işletmesi ile ilgili anlaşmanın denetimini tamamladığı ve Rum Enerji Bakanlığı ile Rum Devlet Doğal Gaz Şirketi DEFA’nın, anlaşmanın imzalanmasına yeşil ışık yaktığı bildirildi.
LNG tesisi ile ilgili anlaşma imzalanmasına yeşil ışık

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, anlaşmayla ilgili nihai metinlerin, “China Petroleum Pipeline Engineering” ve “METRON” şirketleri konsorsiyumuna iletildiğini ve konsorsiyumun bazı yetkililerinin, önceki günden beri, nihai anlaşma metnini inceleyerek onaylamak üzere adada bulunduğunu yazdı.

Gazete, işlerin programlandığı gibi gitmesi halinde, imzaların önümüzdeki 24 saat içerisinde atılabileceğini ve imzaların tören havasında atılabilmesi için, mekan olarak Rum Başkanlık Sarayı’nın seçildiğini kaydetti.

Haberde, LNG tesisinin toplam maliyetinin 260 milyon Euro olarak hesaplandığı; bunun 101 milyon Euro’sunun AB tarafından, 43 milyon Euro’sunun da Rum Elektrik İdaresi ile Doğal Gaz Altyapıları Şirketi ETİFA tarafından karşılanacağı belirtildi.

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