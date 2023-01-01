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'Loading halkım loading...' Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılının son gününde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "2023'ün neden herhangi bir yıl olmayacağını göreceksiniz" dedi, "Bay Kemal'i bekleyin" mesajı verdi.
'Loading halkım loading...' Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılının son gününde sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

 

Kılıçdaroğlu, "Çünkü o beklediğiniz yıl, sonunda geldi. Loading, Loading, Loading..." başlıklı videosunda şöyle seslendi:

"Sevgili halkım 2023 kapıda. Ve eminim 2023 öncesinde siz de şaşkınlıkla Saray'ı izliyorsunuz. KYK dedim, EYT dedim, Bay Kemal söylüyor, Saray paniğe kapılıyor.

20 yıldır halkın çığlığına kulaklarını kapatan bu adam şimdi ne dediysem yapıyor. Yapar mı? Yapacak, yaptıracağım ona. Onu neyin beklediğini gördükçe korkuyor. Bay Kemal'in çözümlerine sarılıyor. Sarılsın iyidir. Ama ona daha çok şey yaptıracağım. Endişelenmeyin. 2023 yılı başka bir yıl olacak. İktidarı alacağız. Aldığımız andan itibaren yüzlerce binlerce çözüm bir anda devreye girecek. En büyük sorunlardan en küçüklerine kadar tüm çözümde bir anda başlayacak.

Düşünün, otomobilde ÖTV'nin kaldırıldığı, ücretlilerin daha düşük vergi ödediği, fiyat artışlarının sonlandığı, ücretlerin arttığı, daha da önemlisi alım gücünün yükseldiği, kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödendiği, hakların verildiği, yatırım paralarının Türkiye'ye aktığı, afların çıktığı, kadınların sorunlarının çözüldüğü bir büyük hareket...

Çözüm bekleyen samimi her sesi duyuyorum. Küçük büyük her sorunu çözeceğiz. Staj mağdurlarının sorunları da çözülecek. Ataması yapılmayan öğretmenler de atanacak. Çiftçiler de güvence altına alınacak. Suçsuz KHK mağdurlarının mağduriyeti de çözülecek. Üniversitelerimiz hızla özgürleşecek ve bilgi üretecek. Öyle çıkıp sanki bir şey bahşediyormuş gibi müjde bile vermeyeceğim. Bin tane müjde aynı anda hangi açıklamayla verilebilir ki! Yapacağız ve şaşkınlıkla izleyeceksiniz.

 

Sevgili halkım bir fırtına geliyor unutmayın. Öyle güzel bir fırtına ki bu... Mükemmel bir çözümler fırtınası. Yelkenlerimiz rüzgarla dolu olacak. Hayat sorunlarınızın çözüldüğü, yaşama sevincinizi geri kazandığınız, umutlarınızın yeşerdiği, çetelerin hukuk önüne çıktığı, çaldıklarının uzak diyarlardan geri getirildiği güzel ve büyük, mükemmel bir fırtına...

Loading halkım loading... Binlerce sorunun çözümü loading... 2023'ün neden herhangi bir yıl olmayacağını göreceksiniz. Ve yaşayacaksınız. Çünkü o beklediğiniz yıl bu yıl olacak. Bay Kemal'i bekleyin. İyi seneler!"

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