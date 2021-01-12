Lokale tuvaletteki gizli kapıdan girerek kumar oynayanlar yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde erkekler tuvaletindeki gizli kapıdan girilen lokalde kumar oynarken yakalananlara, toplam 44 bin 100 lira ceza verildi.
Çorlu polisi, sokağa çıkma kısıtlamasında ilçede bulunan dernek binalarını denetlediği sırada bir lokale erkekler tuvaletine yapılan gizli kapıdan girildiği belirledi.
Düzenlenen operasyonda 14 kişi kumar oynarken yakalandı. Çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilen lokal mühürlenerek kapatıldı.
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