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Lokmacı Barikatı'nda geçiş kuyruğu eziyeti

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Lokmacı Barikatı'nda özellkişkle güneyden kuzeye geçişlerde yoğunluk yaşanıyor
Lokmacı Barikatı'nda geçiş kuyruğu eziyeti

Lomacı Barikatı'nda uzayıp giden geçiş kuyruğu özellikle güneyden kuzeye geçiş yapan turist ve Kıbrıslı Rumlara eziyete dönüştü. 

Oldukça kalabalık olduğu gözlemlenen geçişlerde yerli ve  turistlerin güneşin altında uzun süre beklemeleri sıkıntı yaşattı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda "Bize yazık, devamlı size kızarız, size yazık. Ama en çok kabinlerde çalışan arkadaşlara yazık. Aklımıza, mantığımıza yazık. Sorunlara çözüm  üretmek için çabalayan bizlere yazık. Turist gelsin diye habire workshop'larda derdini anlatmaya çalışanlara yazık" ifadelerine yer verildi.

Foto: Kemal Baykallı

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