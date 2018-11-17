Lokmacı Barikatında yoğunluk! Lefkoşa'ya 2 kapı daha açılacak mı?

Kasım ayının ortalarında olmasına rağmen Kıbrıs'ta hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyir etmesi ve havanın güzel olması nedeni ile kuzey Kıbrıs ile güney Kıbrıs arasındaki barikatlarda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

Özellikle Lefkoşa'da bulunan Lokmacı barikatındaki yoğunluk eziyete dönmüş durumda.

Lefkoşa'ya iki kapı

Uzunca bir süredir konuşulan Lefkoşa kentinin kuzeyi ile güneyini birleştirecek iki kapının açılması konusunun yeninden gündeme gelmesi bekleniyor.