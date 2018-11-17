  • BIST 93.616
  • Altın 208,990
  • Dolar 5,3413
  • Euro 6,0898
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

Lokmacı Barikatında yoğunluk! Lefkoşa'ya 2 kapı daha açılacak mı?

»
Lokmacı Barikatında yoğunluk! Lefkoşa'ya 2 kapı daha açılacak mı?
Lokmacı Barikatında yoğunluk! Lefkoşa'ya 2 kapı daha açılacak mı?

Kasım ayının ortalarında olmasına rağmen Kıbrıs'ta hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyir etmesi ve havanın güzel olması nedeni ile kuzey Kıbrıs  ile güney Kıbrıs  arasındaki barikatlarda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

Özellikle Lefkoşa'da bulunan Lokmacı barikatındaki yoğunluk eziyete dönmüş durumda.

Lefkoşa'ya iki kapı

Uzunca bir süredir  konuşulan Lefkoşa kentinin kuzeyi ile güneyini birleştirecek iki kapının açılması konusunun yeninden gündeme gelmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis: “Ulusal güvenlik stratejisi yakında hazır olacak”16 Kasım 2018 Cuma 13:20
  • Rum Kesimi Polonya’dan UNFICYP konusunda destek istedi16 Kasım 2018 Cuma 13:15
  • Strovolo bölgesinde kayıp kazıları16 Kasım 2018 Cuma 13:00
  • İngiltere’den sondajlara destek16 Kasım 2018 Cuma 12:55
  • Kritik karar...Barış Gücü adadan ayrılacak mı?16 Kasım 2018 Cuma 10:51
  • AP rapor taslağı Türkiye için “Havuç Kırbaç”15 Kasım 2018 Perşembe 13:25
  • Hristodulidis “Lute’un dönüşünün belirleyici olduğunu” söyledi15 Kasım 2018 Perşembe 13:20
  • “Lute bu kez ellleri boş gelmiyor, yol haritası getiriyor” iddiası15 Kasım 2018 Perşembe 13:15
  • “Kıbrıs etrafında beş sondaj”15 Kasım 2018 Perşembe 13:10
  • “Zodya” (Bostancı) kökenli Rumlar BM çerçevesinde çözüm istiyor14 Kasım 2018 Çarşamba 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti