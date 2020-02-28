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Lokmacı kapısının kapatılması protesto edildi

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Unite Cyprus Now İnisiyatifi üyesi Kıbrıslı Rum barış aktivistleri, Lokmacı barikatının kapatıldığı sırada, eylem yaptı, kararın geri alınmasını talep etti.
Lokmacı kapısının kapatılması protesto edildi

Unite Cyprus Now İnisiyatifi üyesi Kıbrıslı Rum barış aktivistleri, Lokmacı barikatının kapatıldığı sırada, eylem yaptı, kararın geri alınmasını talep etti.

Kıbrıslı Rum liderliğinin "Corona Virüsü" gerekçe göstererek tek yanlı  bazı geçiş kapılarının geçici süreliğine kapama kararı Kıbrıs’ın güneyinde de tepki ile karşılandı.

Unite Cyprus Now üyesi bir grup Kıbrıslı Rum, Lokmacı barikatının kapatılacağı sırada, geçiş noktasına giderek eylem yaptı.

Unite Cyprus Now , 29 Şubat Cumartesi günü saat 12:00'de  Lefkoşa'da yine eylem yapmaya hazırlanıyor..

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